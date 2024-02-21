Обломки противокорабельной ракеты "Циркон" обнаружили в Днепровском районе Киева 7 февраля.

Российскую противокорабельную ракету "Циркон" вряд ли можно эффективно использовать по ее прямому назначению, то есть – против авианосцев.

"Мы не увидели той разрушительной силы, которая должна быть у противокорабельной ракеты с почти 400 килограммами взрывчатого вещества. "Циркон" разрабатывался прежде всего как оружие против авианосцев, потопить который очень сложно. Но вряд ли эта ракета справится со своим прямым предназначением", – рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александр Рувин в интервью изданию "Вечерний Киев".

Еще одна проблема "Циркона" - не соответствие скоростным характеристикам, о которых говорили россияне.

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Кремлевская пропаганда сообщала, что ракета может летать со скоростью до 9 махов (около 11 000 км/ч). Однако украинские службы установили, что на заключительном участке полета "Циркон" преодолевает всего-навсего 2500 км/ч, что не позволяет назвать оружие "гиперзвуковым". Ввиду этого Украина может достаточно эффективно перехватывать "Цирконы".

"Ракеты были поражены ПВО и не достигли своих целей. Одна упала в Днепровском районе, образовав большую воронку. Вторая – в поле в городе Вишневое, что под Киевом", - говорит директор КНИИСЭ.

Применение "Циркона" - главные новости

Россияне ударили по Киеву ракетой ЗМ22 "Циркон" 7 февраля: тогда же появились первые предположения относительно того, что речь идет именно о новом "гиперзвуковом" комплексе.

Впоследствии специалисты КНИИСЭ подтвердили первые выводы. Благодаря маркировке специалисты установили дату производства ракеты - конец 2023-го - 2024-й год.

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