В частности, ракеты "Циркон" могут загружаться на уже имеющиеся у россиян корабли и корвет типа "Буян".

Российская "гиперзвуковая" ракета "Циркон" – это ракета-призрак. Об этом заявил капитан 1 ранга запаса ВМС Вооруженных Сил Украины и бывший заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко.

"Циркон" – это такая ракета-призрак, очень много разговоров, рекламные ролики крутят своим. Известно, что эту ракету отстрелял новейший фрегат "Адмирал Горшков" в прошлом году, когда проходил государственное испытание в Российской Федерации и этот фрегат будет базироваться в Северном флоте", – отметил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Рыженко отметил, что эта ракета расположена в транспортном контейнере. В свою очередь, он может подходить под пусковую установку фрегата типа "Адмирал Григорович", который оккупанты используют для ударов по Украине.

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Также ракеты "Циркон" могут загружаться на уже имеющиеся у россиян корабли и корвет типа "Буян". В то же время неуязвимость этих ракет перед средствами ПВО – сомнительна.

"Эта ракета якобы имеет очень большую скорость и эта скорость не позволяет, или значительно уменьшает возможности систем ПВО перехватывать их. Здесь также очень много вопросов, было обнаружено два таких вероятных пуска по Украине – это Запорожье и Киев, где нашли эти остатки ракеты. Они были выпущены в конце прошлого, начале этого года по лейблу. Опять же, это единичные позиции. Никто не знает, сколько таких ракет вообще и насколько они эффективны", – резюмировал он.

Удар ракетой "Циркон" по Украине

7 февраля после массированного ракетного удара РФ по Украине в одном из районов Киева обнаружили обломки ракеты, которая имела элементы, используемые в "Цирконах". Официального подтверждения того, что оккупанты действительно использовали эту ракету для удара некоторое время не было.

Впоследствии этот факт подтвердили эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Директор учреждения Александр Рувин отметил, что к этому выводу пришли, учитывая маркировку на частях и обломках, идентификацию узлов и деталей, которые характерны именно для "Циркона". Такие элементы в других ракетах россияне не используют.

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