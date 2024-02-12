Обломки ракеты 3М22 "Циркон" нашли на прошлой неделе в Днепровском районе столицы.

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) подтвердили применение россиянами "гиперзвуковой" ракеты 3М22 "Циркон" во время удара по Украине 7 февраля 2024 года. Об этом сообщил директор института Александр Рувин.

"По предварительной информации, действительно имеем факт использования ракеты 3М22 "Циркон". Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности соответствующего типа оружия", – заявил глава КНИИСЭ.

По словам Рувина, найденные элементы характерны именно для "Циркона". Их не используют для других российских ракет. Комплектующие узлы "Циркона" имеют маркировку 3Л22, 3В22 и тому подобное. На обломках ракеты лазерной гравировкой и методом тиснения выполнили надпись 3Л22, свидетельствующую о конкретном узле из конкретного изделия.

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Кроме того, рулевые механизмы имеют болты с маркировкой в виде цифр 26, что также является особой чертой "Циркона". Другие маркировки помогли установить дату производства ракеты – это конец 2023-го – 2024-й год.

Микроэлектроника ракеты оказалась практически полностью уничтоженной, поэтому она почти не поддается анализу. При этом даже те данные, которые уже есть в распоряжении экспертов, позволяют говорить, что ракета не соответствует указанным техническим параметрам.

Ракета "Циркон"

Обломки ракеты 3М22 "Циркон" нашли в Днепровском районе Киева, возле линии электропередачи после атаки 7 февраля. Уже тогда появилось предположение, что это "таинственное" российское оружие, которое Москва пиарила много лет.

Россияне позиционируют 3М22 как "гиперзвуковую" противокорабельную ракету, которую также можно применять для поражения целей на земле. Предполагается, что ее скорость может составлять до 11 тыс. км/ч, однако подтвердить эти данные пока невозможно.

Штатными носителями "Циркона" выступают новые российские корабли и подводные лодки, однако эксперты предполагают, что ракету можно запускать со стационарных или мобильных наземных установок.

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