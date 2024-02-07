Российскую "вундерваффе" могла сбить украинская ПВО, однако официально об этом не сообщалось.

Вероятно во время сегодняшней ракетной атаки Россия попыталась поразить цели в Киеве с помощью "гиперзвуковой" ракеты ЗМ22"Циркон". Об этом сообщает Defense Express.

Эксперты обращают внимание на соответствующую маркировку. "В частности на одном из обломков присутствует маркировка "3М22", соответствующая именно этой ракете, которая вместе с Х-47 "Кинжал" входит в так называемые "вундерваффе" Путина", - пишет издание.

Обломки ракеты упали в Днепровском районе, возле линии электропередачи. Маловероятно, что такое оружие использовали против обычной ЛЭП, поэтому остаются два варианта: либо ракета сбилась с курса, либо ее сбили.

Видео дня

После ударов командование Воздушных сил выпустило сводку, в которой речь шла лишь о перехвате крылатых ракет типа Х-555, Х-101 и "Калибр". Источники Defense Express также не смогли подтвердить информацию о "Цирконе" из-за сильной фрагментации ракеты.

Заметим, что практически идентичные обломки нашли в начале года: тогда тоже было предположение, что они принадлежат к ракете "Циркон". Поэтому возможно, что для сегодняшних ударов россияне использовали эту ракету не в первый раз.

"Циркон": что это за ракета

Русские позиционируют 3M22 "Циркон" как "гиперзвуковая" противокорабельная ракета. Предполагается, что ее скорость составляет 11 тыс. км/ч, что очень затрудняет перехват (конечно, если эти цифры соответствуют действительности).

Среди носителей ракеты называли различные надводные корабли, и подводные лодки, в частности новые атомные субмарины четвертого поколения проекта 885 "Ясень". Кроме этого россияне могут иметь стационарную или мобильную наземную установку для запуска "Цирконов".

Вас также могут заинтересовать новости: