Западные партнеры изначально переоценили свои возможности по военной помощи Украине, поэтому ранее запланированные сроки поставки вооружений срываются. Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин в эфире Radio NV.
По его словам, нарушение сроков поставки вооружений вызвано как объективными сложностями, так и субъективными причинами.
"Объективные состоят в том, что средства поражения, вооружения нужно довезти, доставить в Украину так, чтобы максимально его обезопасить. Субъективные – они, к сожалению, не новые. Наши партнеры, когда они брали на себя соответствующие обязательства, они немного переоценили свои силы", – заявил нардеп.
По словам нардепа, определенные проблемы, в частности, имеются с техническим состоянием танков Leopard 2.
"Они нуждаются в восстановлении, они нуждаются в ремонте; иногда регламентно-текущего, иногда, к сожалению, капитального. И поэтому в принципе поставка танков, в частности, происходит не так быстро, как это должно быть", — пояснил Рахманин.
Еще одна проблема – это поставки боеприпасов. Особенно в дефиците оказались снаряды советских калибров, которые заканчиваются уже в масштабах всего мира.
"К сожалению, я думаю, что об этом можно говорить, потому что об этом говорят уже вслух, в том числе и украинские чиновники, и об этом пишут и западная пресса, об этом сегодня вспоминали, например, The Washington Post, в принципе, те даты поставки вооружений, которые планировали раньше, они, к сожалению, соблюдены не будут", – заявил нардеп.
Проблемы с поставками танков в Украину
Ранее власти Испании заявили, что их танки "Леопард 2", которые стояли без использования с 90-х годов, пришли в плачевное состояние. Правительству пришлось выделить солидную сумму на ремонт этих машин перед тем, как отправить их в Украину.
Примечательно, что похожая ситуация сложилась и в немецкой армии. После окончания Холодной войны Бундесвер заметно деградировал. Масштаб проблемы вскрылся, когда на военных учениях у немцев сломались вообще все БМП, задействованные в маневрах.