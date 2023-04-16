Также есть проблемы с советскими боеприпасами, которые заканчиваются во всем мире.

Западные партнеры изначально переоценили свои возможности по военной помощи Украине, поэтому ранее запланированные сроки поставки вооружений срываются. Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин в эфире Radio NV.

По его словам, нарушение сроков поставки вооружений вызвано как объективными сложностями, так и субъективными причинами.

"Объективные состоят в том, что средства поражения, вооружения нужно довезти, доставить в Украину так, чтобы максимально его обезопасить. Субъективные – они, к сожалению, не новые. Наши партнеры, когда они брали на себя соответствующие обязательства, они немного переоценили свои силы", – заявил нардеп.

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По словам нардепа, определенные проблемы, в частности, имеются с техническим состоянием танков Leopard 2.

"Они нуждаются в восстановлении, они нуждаются в ремонте; иногда регламентно-текущего, иногда, к сожалению, капитального. И поэтому в принципе поставка танков, в частности, происходит не так быстро, как это должно быть", — пояснил Рахманин.

Еще одна проблема – это поставки боеприпасов. Особенно в дефиците оказались снаряды советских калибров, которые заканчиваются уже в масштабах всего мира.

"К сожалению, я думаю, что об этом можно говорить, потому что об этом говорят уже вслух, в том числе и украинские чиновники, и об этом пишут и западная пресса, об этом сегодня вспоминали, например, The Washington Post, в принципе, те даты поставки вооружений, которые планировали раньше, они, к сожалению, соблюдены не будут", – заявил нардеп.

Проблемы с поставками танков в Украину

Ранее власти Испании заявили, что их танки "Леопард 2", которые стояли без использования с 90-х годов, пришли в плачевное состояние. Правительству пришлось выделить солидную сумму на ремонт этих машин перед тем, как отправить их в Украину.

Примечательно, что похожая ситуация сложилась и в немецкой армии. После окончания Холодной войны Бундесвер заметно деградировал. Масштаб проблемы вскрылся, когда на военных учениях у немцев сломались вообще все БМП, задействованные в маневрах.

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