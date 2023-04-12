Премьер-министр Польши отметил, что остается ждать шага от Вашингтона.

США передадут Украине дополнительное вооружение. Речь идет о поставках танков Abrams и боевых машин пехоты Bradley.

"Американцы обеспечат дополнительные поставки вооружения в Украину. Мы говорили, в том числе о БМП Bradley, танках Abrams. Мы, как поляки, сделали то, что должны были сделать. Остальное лежит на американской стороне", - цитирует премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого TBH24.

При этом он отметил, что украинцы покупают у Польши оружие на средства, которые получили от международных институтов, в первую очередь от ЕС.

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"Киев заказывает в Польше Rosomak (БТР - УНИАН), Rak (самоходные минометы – УНИН), Krab (САУ - УНИАН), Piorun (ПЗРК - УНИАН) и многие другие виды оружия", - подытожил Моравецкий.

Военная помощь от США - последние новости

20 марта госсударственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон предоставит Киеву новый пакет военной помощи на общую сумму в 350 миллионов долларов.

Согласно обнародованной Пентагоном информации, пакет включает боеприпасы для предоставленных США HIMARS (калибра 155 мм), высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM), а также боеприпасы калибра 25 мм.

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