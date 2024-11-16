В ближайшее время также Украина сможет получить больше продукции эстонского ОПК.

Эстония выделит Украине новый пакет военной помощи, который будет включать технику и боеприпасы.

"Вскоре исполнится 1000 дней, как Украина смогла отстоять свою свободу от непреодолимого агрессора. Украина продолжает нуждаться в помощи Эстонии и свободного мира, чтобы защитить себя. На этот раз пакет помощи собран из резервов наших сил обороны с учетом потребностей Украины, и все же таким образом, чтобы не пострадала обороноспособность Эстонии", - сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Как указывается, новый пакет помощи включает военно-морскую форму, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и различные виды боеприпасов.

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"Этот пакет помощи не последний, и в ближайшее время мы откроем конкурсную ежегодную поддержку эстонских компаний, которая позволит Украине получить продукцию эстонского ОПК. Кроме помощи Украине, это также поддерживает собственную экономику и безопасность Эстонии", - добавил министр.

Война в Украине - помощь от союзников

В октябре стало известно, что Германия выделит миллиардные пакеты помощи на поддержку оборонных усилий Украины.

"До конца года, мы при поддержке наших партнеров из Бельгии, Дании и Норвегии доставим в Украину еще один пакет на сумму 1,4 миллиарда евро", - сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Как сообщал УНИАН, Швеция выделит не менее 6,9 миллиарда долларов на военную поддержку Украине с 2024 по 2026 год.

Кроме того, Украина получила 1,35 миллиарда долларов гранта от США.

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