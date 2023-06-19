Российские компании задекларировали сотни тысяч патронов, полученных от западных поставщиков.

В 60-секундном видеоклипе, размещенном в Telegram, снайпер в маске со знаком отличия наемников "Вагнера" в виде черепа восхваляет винтовку Orsis T-5000 российского производства.

"Снаряжение очень хорошо зарекомендовало себя", — говорит военный репортер телеканала "Звезда", находящегося в ведении Министерства обороны России, пишет Politico.

Вытащив обойму из своего оружия, он продолжает: "Она использует патроны западного калибра 338. Очень хорошо работают. Может пробить легкое укрытие, если противник находится за ним. А на открытой местности он может поражать противника на расстоянии до 1500 метров".

Orsis T-5000 производится московской компанией "Промтехнология", находящейся под санкциями США.

А "западные" боеприпасы?

Документы, полученные POLITICO, указывают на то, что "Промтехнология" и еще одна российская фирма "Тетис" приобрели сотни тысяч патронов американской компании Hornady, которая использует товарный знак "Точный. Смертельный. Надежный". Hornady, основанная в 1949 году, резюмирует свою философию фразой: "Десять пуль в одно отверстие".

Полученные данные дополняют растущее количество свидетельств того, что поставки смертоносного и нелетального военного оборудования по-прежнему поступают в Россию, несмотря на введение Западом беспрецедентных санкций в ответ на вторжение президента Владимира Путина в Украину в 2022 году. Военные трудности выявили отсутствие у России мощностей по производству высококачественных снайперских патронов, говорят военные эксперты, и это подпитывает процветающий черный рынок западных боеприпасов.

Информация о закупках такого снаряжения прячется у всех на виду: подробности сделок — импортеры, поставщики и описания товаров — может найти в сети любой, у кого есть доступ к российскому интернету и знание кодов международной таможенной классификации.

Что угодно, только не охотничий

В "декларации о соответствии", поданной в государственный реестр России от 12 августа 2022 года, "Промтехнология" заявила, что планирует закупить партию из 102 200 свинцовых пуль Hornady для сборки "охотничьих патронов", используемых в "гражданском оружии с нарезными бочками". Характеристики — пули калибра 338 Lapua Magnum весом 285 гран — соответствуют характеристикам продукта из каталога Hornady.

Вторая декларация с той же датой относится к партии "незакрытых гильз для сборки патронов для гражданского огнестрельного оружия", изготовленных Hornady с той же спецификацией 338 Lapua Magnum.

Описание вводит в заблуждение: 338 Lapua Magnum не является "охотничьим патроном". Это мощный дальнобойный снаряд, разработанный западными военными в 1980-х годах и использовавшийся их снайперами в Ираке и Афганистане.

Как удалось связаться с POLITICO, Стив Хорнади, генеральный директор семейной компании, базирующейся в Гранд-Айленде, штат Небраска, отрицал продажу боеприпасов в Россию в военное время.

"В тот момент, когда Россия вторглась в Украину, мы все завершили, — сказал Хорнади в коротком телефонном разговоре.

Хорнади сначала отказался вдаваться в подробности и, когда его попросили просмотреть доказательства, попросил, чтобы они были отправлены по факсу или с курьером, поскольку он не пользовался электронной почтой. В конце концов он ответил после того, как POLITICO отправил курьером письменные запросы на комментарии с подтверждающей документацией.

"Мы категорически ничего не экспортируем в Россию и не имеем разрешения на экспорт в Россию с 2014 года", — ответил он. "Мы не поддерживаем продажу нашего продукта какому-либо российскому сукиному сыну, и если мы сможем выяснить, как они его приобретают, если они на самом деле это делают, мы предпримем все возможные меры, чтобы остановить это".

Хорнади добавил, что связался с властями США после расследования POLITICO. Он указал, что действующее законодательство США требует, чтобы покупатели получали разрешение от Министерства торговли на реэкспорт товаров, произведенных в США. "Насколько нам известно, ни один из наших клиентов не нарушает этот закон", — сказал он.

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин на вопрос, какие боеприпасы использовали его войска, сказал POLITICO, что у них осталось "огромное количество боеприпасов натовского производства, оставшихся от украинской армии". В саркастическом голосовом сообщении, отправленном журналисту POLITICO, российский военачальник также попросил помощи в закупке боевых самолетов F-35 и снайперских винтовок, пулеметов и гранатометов американского производства.

"Промтехнология" отрицает подачу каких-либо таможенных деклараций на ввоз боеприпасов. Там заявили, что не имеют отношения к Hornady, и что у них есть возможность производить собственные боеприпасы. Компания также сообщила в комментарии POLITICO по электронной почте, что винтовка Orsis и боеприпасы, которые производит компания, предназначены для "охотничьих и спортивных" целей и находятся в свободном доступе на гражданском рынке.

И "Промтехнология", и Александр Зиновьев, указанный в документах как генеральный директор компании, попали под санкции Украины, которая приводит доказательства того, что ее винтовки Orsis "использовались в российских военных операциях на востоке Украины".

"Промтехнология" также находится в поле зрения Вашингтона: "Мы серьезно относимся к любым утверждениям о нарушении или уклонении от санкций и стремимся обеспечить их полное соблюдение", — заявил представитель Совета национальной безопасности в ответ на запрос POLITICO. "Мы предприняли шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее войну в Украине, и ввели беспрецедентный режим санкций, чтобы лишить Россию доступа к средствам и оружию, которые питают военную машину Путина. Это включает в себя санкции против таких компаний, как "Промтехнология".

Нарушение санкций США могут повлечь за собой штрафы в размере до 1 миллиона долларов за каждое нарушение, а также до 20 лет лишения свободы для физических лиц. Гражданские штрафы могут составлять либо двойную стоимость базовой транзакции, либо около 350 тысяч долларов за нарушение.

По мнению военного аналитика Марии Шагиной, описание военных боеприпасов как предназначенных для охоты или спорта, как это делается в документах, равносильно тонко завуалированной уловке, направленной на уклонение от адресных "умных" санкций, направленных на то, чтобы лишить российских военных средств для ведения войны.

"Строго говоря, умные санкции не должны быть направлены против чего-либо гражданского, чтобы избежать побочного гуманитарного ущерба", — сказала Шагина, научный сотрудник британского Международного института стратегических исследований. "Но цели в авторитарных странах действительно воспользуются этим".

Россия перезагружается

Еще одним российским покупателем боеприпасов Hornady является компания Tetis, которая сообщила о двух поставках с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, продуктов, проверенных в каталоге Hornady.

Основные владельцы "Tetis" Александр Левандовский и Сергей Сенченко, каждый из которых владеет долей в 41,1%, связаны с российскими военными. Оба ранее числились акционерами другой компании под названием "Кампо", которая, согласно документам компании, владеет лицензиями на производство оружия и военной техники и ведет дела с Министерством обороны и Специальным летным отрядом, эксплуатирующим президентский самолет Путина.

Хотя Tetis не предлагает боеприпасы Hornady на своем веб-сайте, она рекламирует себя как международного дистрибьютора RCBS, американского производителя снаряжения для перезарядки. Это используется для сборки гильз, капсюлей, порохов и снарядов в гильзы, которые затем можно выстрелить.

Проверка базы данных показала, что самая последняя декларация о соответствии, поданная Tetis для RCBS, для электронных весов, предшествовала полномасштабному вторжению России 24 февраля прошлого года чуть более чем на месяц.

Российская торговая бюрократия позволяет местным фирмам ручаться за товары, которые они импортируют, заполняя декларации о соответствии, такие как те, в которых упоминается продукция Hornady. Это означает, что поставщик, указанный в форме, может не знать о конкретных поставках, которые могли быть обработаны посредником.

Мэтт Райс, представитель Vista Outdoor, владельца RCBS, сказал, что Tetis больше не является международным дистрибьютором RCBS. "После вторжения России в Украину наш бизнес принял решение прекратить все продажи товаров в страну", — сказала Райс в электронном письме, добавив, что RCBS удалит список Tetis со своего веб-сайта.

Черный рынок

Боеприпасы Hornady или их компоненты находятся в свободном доступе в России, наряду с другим высококачественным зарубежным военным снаряжением.

Возьмите "Снайперский магазин" в Telegram, популярном в России приложении для обмена зашифрованными сообщениями, в нем есть актуальное предложение на весь ассортимент продукции Hornady, а продавец приглашает покупателей посетить шоу-рум в Сокольниках, Московский район, и предлагает доставка по России курьером или почтой. На сообщение POLITICO автор подтвердил, что боеприпасы Hornady есть в наличии, но отказался комментировать, откуда они были получены.

Затем есть "Антон", который рекламирует в своем профиле продукцию Hornady и RCBS. Он также рекламирует оборудование от Nightforce, производителя тепловизионных оптических прицелов; Lapua, которая помогла разработать одноименные боеприпасы калибра 338; MDT, производитель систем шасси, магазинов и аксессуаров для винтовок; и точный оружейник AREA 419. Все они американские, за исключением Lapua, которая базируется в Финляндии и принадлежит норвежской компании Nammo.

"Антон" разместил предложение о патронах Hornady 24 октября прошлого года. На вопрос через Telegram, есть ли все еще Hornady, ответили: "Мы не производим боеприпасы".

POLITICO в ходе своего исследования также обнаружила декларации нескольких других российских компаний на боеприпасы, произведенные в Германии, Финляндии и Турции.

Процветающий черный рынок отражает структурный дефицит российской военной экономики. Его военно-промышленный комплекс может производить хорошее стрелковое оружие, такое как винтовка Орсис, но ему не хватает мощности для производства количества боеприпасов, необходимого армии, ведущей войну на фронте, протянувшемся на сотни миль.

"Несмотря на качество производимых винтовок, успешное попадание напрямую зависит от компонентов, используемых в патронах, а они, к сожалению, импортные", — пожаловался корреспондент в посте на российском сайте военных новостей через несколько месяцев после начала войны. Пороху российского производства не хватает стабильности, добавил корреспондент, заявив, что это "недопустимо в рамках высокоточной стрельбы".

Постоянный доступ к специализированным винтовочным патронам, произведенным на Западе, таким как 338 Lapua Magnum, со стороны находящегося под санкциями российского производителя стрелкового оружия, такого как производитель Orsis "Промтехнология", является "вопиющим", сказал Гэри Сомервиль, научный сотрудник Королевского института объединенных служб (Royal United Services Institute). RUSI), британский оборонный аналитический центр.

"В настоящее время в России есть только один производитель этих патронов", — добавил он. "Предотвращение поставок этих типов боеприпасов из западных стран в Россию — это легкая победа для тех, кто стремится ограничить возможности России вести войну в Украине".

Балканский маршрут

На фронт вокруг Бахмута на востоке Украины, недавно захваченный наемниками Пригожина после кровопролитного многомесячного боя, попадают не только боеприпасы из США. По-видимому, есть также патроны из Европейского Союза, который ввел не менее 10 раундов санкций против России в пока безрезультатной попытке лишить путинскую военную машину средств для борьбы.

С октября "Промтехнология" подала четыре декларации на поставку 460 тысяч единиц, описанных как "охотничьи патроны Orsis", большинство из которых относится к типу 338 Lapua Magnum. В качестве их поставщика указана словенская компания Valerian.

Первая из заявок от 13 октября 2022 года включает номер авианакладной, первые три цифры которой — 262 — указывают на то, что грузоотправителем была российская авиакомпания "Уральские авиалинии". Однако сразу отследить маршрут полета не удалось.

Valerian была основана накануне вторжения России в Украину с оплаченным капиталом в размере 7500 евро Гашпером Хейбалом, который ранее работал в американской Voodoo Tactical. На своей домашней странице Валериан говорит: "Наша цель — подготовить вас к вашей миссии, какой бы она ни была и куда бы вы ни направлялись".

В онлайн-сообщениях за последнее десятилетие — в том числе в группе Facebook под названием EU Guns с заявленной миссией "упрощения передачи оружия между европейскими владельцами оружия" — Хейбал мало что сделал для того, чтобы рассеять впечатление, что он является активным торговцем стрелковым оружием. Телефонный номер Хейбала, публично опубликованный в этих сообщениях, совпадает с номером Valerian, который зарегистрирован по адресу в деревне примерно в 40 минутах езды к юго-востоку от словенской столицы Любляны.

Дозвонившись по этому номеру, Хейбал отрицал, что Valerian отправлял боеприпасы в Россию: "Мы не продаем никакого… огнестрельного оружия или боеприпасов, а на Россию действует эмбарго", — сказал Хейбал.

В последующем электронном письме о декларациях о соответствии Хейбал сказал: "Во-первых, мы должны подчеркнуть, что мы не знаем и не понимаем, как название нашей компании Valerian d.o.o. появляется в документе".

"Во-вторых, Валериан указан там не как поставщик, а как производитель, а это невозможно, так как мы не производим боеприпасы. При этом для нас по-прежнему совершенно непонятно, как наше имя могло появиться на нем. Мы рады, что вы обратили на это наше внимание, чтобы мы могли выяснить, что происходит".

Словенский дипломат сказал, что, хотя Valerian никогда не обращался за разрешением на экспорт оружия или боеприпасов в Россию, он отправлял "отдельные части" в Кыргызстан. Центральноазиатское государство является одной из стран, которые ЕС имеет в виду, когда обсуждает 11-й пакет мер, направленных против третьих стран, которые подозреваются в помощи России в уклонении от санкций.

"Компетентные службы Республики Словения уже инициировали соответствующие процедуры по расследованию фактов, касающихся компании", — сказал дипломат POLITICO, добавив, что они проверят возможную утечку товаров в Российскую Федерацию. "Словения твердо поддерживает Украину, мы поддерживаем все пакеты санкций, и особенно этот пакет против обхода".

Представитель Еврокомиссии отклонил просьбу о комментарии, заявив, что страны-члены блока несут ответственность за введение санкций. "Поскольку это похоже на очень специфический случай, эти утверждения должны быть дополнительно расследованы компетентными органами", — сказал чиновник.

Россия обходит западные санкции - что известно

Москва научилась обходить санкции Запада и вернула уровень экспорта микрочипов и электроники, которые нужны для войны против Украины. Координатор по вопросам санкций в Госдепе США Джим О'Брайян заявил, что европейские компании продают эти материалы странам, которые потом перепродают из в РФ.

При этом в новом документе санкционной группы Ермака-Макфола указано, что для производства ракет Россия использует электронику, большая часть которой произведена амерканскими компаниями.

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