ЧВК Пригожина начинает искать наемников везде, где возможно, именно из-за катастрофических потерь.

Террористическая ЧВК "Вагнер" понесла огромные потери на войне в Украине. Трупы наемников вывозят с поля боя грузовиками по несколько рейсов ежедневно.

Об этом заявил один из оккупантов во время телефонного разговора с женой, перехваченной украинской разведкой. По словам захватнника, "Вагнера" начинает искать наемников везде, где возможно, именно из-за катастрофических потерь.

"Знакомый, который сейчас в "Вагнере" сказал, что он, бл*дь, на машине катается, он более 15 рейсов совершает в день – полностью "КАМАЗ" забит трупами", – рассказал оккупант.

В то же время жена рассказала ему, что нашла в почтовом ящике приглашение на работу от ЧВК "Вагнер", как и все остальные жильцы дома. Захватчик добавил, что в тюрьмах "осталось мало людей, которые им подходят, и они сейчас начинают искать везде".

ВСУ уничтожили "Вагнер"

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый ранее констатировал, что группировка ЧВК "Вагнер" по сути было разбито на Бахмутском направлении.

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин признал, что российская армия несет огромные потери в Украине - значительно больше, чем в Афганистане.

По его словам, в Бахмуте ликвидировано поровну зэков-наемников и кадровых "вагнеровцев" - итого якобы 20 тысяч трупов. Для того, чтобы эта информация не вызвала взрыв в российском обществе, главарь "Вагнера" сразу соврал, что потери ВСУ якобы в несколько раз выше.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин не поверил ему и подробно прокомментировал данные. По его словам, каждый второй "вагнеровец" попал в категорию безвозвратных потерь.

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