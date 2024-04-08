Программу П-750 "Метеорит" закрыли еще во времена СССР.

России в наследство от СССР досталась очередная разработка, которой аналогов нет. Речь идет о стратегической крылатой ракете 3М-25 "Метеорит", которая также известна под названием П-750 и "Гром".

Аналитики Defence Express отметили, что разработка этой ракеты началась еще в 1976 году. Тогда поставили задачу создать универсальную дальнобойную ракету с дальностью 5000 км, а носителями должны были быть атомные подводные лодки, стратегические бомбардировщики и наземные комплексы.

Для прорыва ПВО решили сочетать высокоскоростной высотный полет с использованием технологий малозаметности. Ракета должна была разгоняться до 3500 км/ч и лететь на высоте в 22-24 км.

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Специалисты ОКБ-52 создали противокорабельные ракеты П-35 и П-500 "Базальт" со стартовой массой в 12 650 кг из которых половина - ускоритель, а 1 000 кг - боевая часть, длина была 13 метров, а размах крыла в 5 метров. Настолько большой ускоритель для П-750 "Метеорит", который весил 6270 кг, нужен, чтобы поднять и разогнать ракету не просто с "нуля", а с отметки -40 метров, потому что ракета должна была запускаться с подводных лодок.

При этом в качестве ускорителя была отдельная ракета с жидкотопливными двигателями с поворотными соплами, который работал на токсичном гептиле. Ускоритель работал 32 секунды и должен был разгонять П-750 до сверхзвуковой скорости, но при отделении он нес угрозу самой ракете.

В результате специально созданный турбореактивный маршевый двигатель КР-23 адаптировали под многорежимность - от дозвуковой до 3 Махов. Стоит отметить, что объем топливных баков составлял 2800 литров.

При запуске с самолета, а именно Ту-95МА, ракета должна была стартовать с обычным твердотопливным ускорителем в хвостовой части.

Отмечается, что установить П-750 "Метеорит" в подводную лодку проекта 949 "Антей" не удалось. В результате полностью переоборудовали одну из подводных лодок проекта 667 "Навага" К-420 - создали отдельные пусковые под новую ракету, которые устанавливались на место вертикальных шахт межконтинентальных ракет, из-за чего кардинально увеличили ширину корпуса.

Сообщается, что еще во времена СССР П-750 "Метеорит" впервые отрабатывался "мокрый" подводный старт. Создавалась новая система наведения СНРК "Кадр", которая делает радиолокационные снимки.

При этом, чтобы преодолеть ПВО ракета должна была иметь собственный комплекс РЭБ для создания активных помех на вражеских РЛС, на скорости в 3 Маха на 100 метровом тросе тянула ложные цели, а также должна была быть оснащена комплексом уменьшения радиолокационной заметности.

По мнению специалистов, "плазменная пушка" в районе воздухозаборников создавала облако ионизированного газа, что должно было снизить заметности в передней полусфере сразу на 70-80%.

В ходе испытаний выяснилось, что при запуске с Ту-95МА ракета постоянно сбивается с курса, а когда она все же летела по маршруту, то комплексы противодействия ПВО оказались беспомощны. В результате спустя 13 лет разработок программу П-750 "Метеорит" решили закрыть.

Удар ракетой "Циркон" по Украине - главные новости

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В свою очередь капитан 1 ранга запаса ВМС ВСУ и бывший заместитель начальника штаба ВМС Андрей Рыженко назвал российскую "гиперзвуковую" ракету "Циркон" – ракетой-призраком.

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