"Циркон" разрабатывался для того, чтобы поражать надводные корабли, подчеркнул Рыженко.

Эксперты официально подтвердили, что россияне ударили по Киеву "гиперзвуковой" ракетой "Циркон". Капитан 1 ранга запаса ВМС, заместитель начальника штаба ВМС (2004-2020), стратегический эксперт компании "Соната" Андрей Рыженко рассказал о ее особенностях.

"Циркон" – это доработка тех ракет, которые они делали еще во времена Советского Союза. "Изюминка" этой ракеты – это ее чрезвычайно высокая скорость. Она действительно составляет около 10 Мах – то есть за 1 секунду она пролетает 3 километра. В отличие от ракет "Калибр", она летит не на малой высоте в 30-50 метров, а поднимается на высоту в 30-40 километров. Там разгоняется ее прямоточный двигатель", – пояснил он в эфире телеканала "Киев24".

По словам эксперта, эта ракета может нести несколько сотен килограммов взрывчатки. Он добавил, что "Циркон" разрабатывался для того, чтобы поражать надводные корабли.

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"Считается, что скорость настолько велика, что ПВО корабля просто или не среагирует, или среагирует очень поздно, и ракета попадет в корабль. Ничего чрезвычайного в этой ракете нет", – констатировал Рыженко.

Атака "Цирконом" по Украине

7 февраля Россия в очередной раз массированно атаковала Украину ракетами. После удара в одном из районов Киева обнаружили обломки ракеты, которая имела признаки "Циркона".

Официально факт применения "Циркона" подтвердили эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Отмечается, что об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности соответствующего типа оружия.

В частности, были найдены элементы, характерные именно для "Циркона". Их не используют при производстве других российских ракет.

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