Среди контейнеров, которые отправляются в Россию, могут быть не только боеприпасы, но и минометы.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко проанализировал, какова эффективность более 2 миллионов минометных мин, которые РФ получила из Северной Кореи. По словам специалиста, качество этих боеприпасов является достаточно низким.

"После встречи Ким Чен Ына и Владимира Путина в Россию из КНДР было отправлено более 2 миллионов минометных мин калибра 120-мм и 82-мм. Именно минометные мины являются сейчас самой большой компонентой боекомплекта, отправляемого из КНДР в РФ. Фактически, осуществляя за сутки до 5,5 тысяч выстрелов только этой компонентой, РОВ смогут обеспечить себе стабильный уровень ведения (боевых действий - УНИАН) в течение года. Но имея смогут ли?" - анализирует Коваленко.

Он обращает внимание на несколько аспектов. По мнению обозревателя, первый из них заключается в том, что качество северокорейских мин, по его данным, крайне низкое. Это касается непосредственно боеприпаса и дополнительных пороховых зарядов.

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"При установленной дальности выстрела 4-6 км, реальная - 2-3 км. Точность низкая. Не все после прилета детонируют. Высокий показатель засорения канала ствола миномета", - объясняет эксперт.

Второй нюанс заключается в количестве выстрелов. Как отмечает Коваленко, 5,5 тыс. выстрелов в сутки - высокий показатель ведения огня, но в 2022 году доля минометного огня у россиян превышала 15-20 тысяч в сутки. При нынешней же интенсивности огня, по утверждению Коваленко, противник всеми боевыми средствами иногда достигает 15 тыс. выстрелов в сутки.

Третий нюанс - на третий год войны у россиян стало меньше минометов, и без их импорта из третьей страны миллионы мин будут малоэффективными. Поэтому, как считает аналитик, среди контейнеров, которые отправляются из КНДР в Россию, могут быть не только боеприпасы, но и сам инструментарий - минометы 120-мм и 82-мм.

"Однако все эти моменты абсолютно не отменяют острую проблематику сотрудничества КНДР с Россией, дипломатического решения почему быть не может. Решение - исключительно милитарного порядка, связанное с усилением поддержки Украины", - отметил Коваленко.

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Напомним, ранее появилась информация о том, что РФ могла использовать в Украине северокорейский комплекс Bulsae-4. По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, эти установки неоднократно демонстрировались именно Северной Кореей во время парадов.

Это противотанковый ракетный комплекс, который размещается на маневренном шасси. В частности, используется принцип, схожий с израильской Spike, а также китайской HJ-10. При этом Коваленко отметил, что HJ-10 является в определенной степени копией Spike Nlos.

В связи с этим эксперт пришел к выводу, что комплекс Bulsae-4 создали на базе именно китайского аналога. Он имеет расстояние полета от 10 до 20 км. Бронепробиваемость - около 750 миллиметров.

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