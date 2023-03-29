Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что главной потребностью украинцев на поле боя сейчас является противовоздушная оборона большой дальности, передает Голос Америки.
"Сейчас главная потребность украинцев - это противовоздушная оборона. Это критическая необходимость на поле боя. Им также нужно оружие большой дальности и бронетехника. И мы предоставляем им значительный пакет таких возможностей. Мы также обучаем их и гарантируем обеспечение предоставленного вооружения", - считает Остин.
Учитывая это, Остин также заметил, что многоцелевые самолеты F-16 не помогут Украине на этой стадии войны: "Если вы говорите о F-16, если бы вы не приняли решение, чтобы сформировать все необходимое для предоставления этих возможностей, понадобится около 18 месяцев для формирования. И это не поможет в этой нынешней битве".
Контрнаступление ВСУ - что известно
Как писал Politicо, Запад усиленно готовит Украину к контрнаступлению в конце весны - ряд стран уже объявил о существенном увеличении военной помощи. Пакеты отныне включают больше бронетехники, боеприпасов и инженерной техники.
В НАТО допускают, что ВСУ могут начать деоккупацию Крыма, на что 23 мая, комментируя взрывы на полуострове, мягко намекнула спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
Вместе с тем президент Владимир Зеленский позже признался, что Украине все еще не хватает оружия, чтобы поторопиться с контрнаступлением и перехватить инициативу на поле боя.
Глава Чехии Петер Павел ранее отметил, что у Украины в этом году, похоже, будет один шанс начать контрнаступление, и он должен быть удачным, поскольку на большее попыток у Запада может не хватить ресурсов.
Сейчас на поле боя наступает Россия, однако из-за тактических ошибок и больших потерь врага операции на фронте застопорились.