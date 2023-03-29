Остин также отметил, что многоцелевые самолеты F-16 не помогут Украине на этой стадии войны.

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что главной потребностью украинцев на поле боя сейчас является противовоздушная оборона большой дальности, передает Голос Америки.

"Сейчас главная потребность украинцев - это противовоздушная оборона. Это критическая необходимость на поле боя. Им также нужно оружие большой дальности и бронетехника. И мы предоставляем им значительный пакет таких возможностей. Мы также обучаем их и гарантируем обеспечение предоставленного вооружения", - считает Остин.

Учитывая это, Остин также заметил, что многоцелевые самолеты F-16 не помогут Украине на этой стадии войны: "Если вы говорите о F-16, если бы вы не приняли решение, чтобы сформировать все необходимое для предоставления этих возможностей, понадобится около 18 месяцев для формирования. И это не поможет в этой нынешней битве".

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Контрнаступление ВСУ - что известно

Как писал Politicо, Запад усиленно готовит Украину к контрнаступлению в конце весны - ряд стран уже объявил о существенном увеличении военной помощи. Пакеты отныне включают больше бронетехники, боеприпасов и инженерной техники.

В НАТО допускают, что ВСУ могут начать деоккупацию Крыма, на что 23 мая, комментируя взрывы на полуострове, мягко намекнула спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Вместе с тем президент Владимир Зеленский позже признался, что Украине все еще не хватает оружия, чтобы поторопиться с контрнаступлением и перехватить инициативу на поле боя.

Глава Чехии Петер Павел ранее отметил, что у Украины в этом году, похоже, будет один шанс начать контрнаступление, и он должен быть удачным, поскольку на большее попыток у Запада может не хватить ресурсов.

Сейчас на поле боя наступает Россия, однако из-за тактических ошибок и больших потерь врага операции на фронте застопорились.

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