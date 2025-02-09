Подозрительные дроны над авиабазой были замечены в январе шесть раз.

В Германии над авиабазой Швезинг, где обучаются украинские военные, Бундесвер обнаружил неизвестные беспилотники. Есть вероятность, что за местом шпионят россияне, пишет Spiegel со ссылкой на внутренний отчет, опубликованный газетой Süddeutsche Zeitung.

В материале говорится, что подозрительные беспилотники были замечены над этой авиабазой в январе шесть раз. Даже использование специальных устройств для помех не позволило немецкой армии заставить эти дроны приземлиться или определить местонахождение пилотов.

Упомянутая авиабаза, отмечает издание, является зоной особой безопасности уже потому, что там тренируются немецкие военные на системе ПВО Patriot. А последние несколько месяцев здесь тренируются работать с этой системой и украинские военные. В Бундесвере предположили, что за базой шпионили именно по этой причине, и российские спецслужбы лидируют в списке подозреваемых.

Видео дня

В публикации отмечается, что с тех пор, как в Германии начали обучать украинских военных, над базами неоднократно появлялись беспилотные летательные аппараты. Также несколько раз видели перед воротами автомобили, которые по дипломатическим номерам можно отнести к российскому посольству в Берлине.

Издание подчеркнуло, что такие инциденты означают, что оборонительные меры Бундесвера не сработали. Согласно данным внутреннего отчета, на полигоне в Швезинге использовались несколько устройств для борьбы с небольшими дронами, однако они не сработали.

"Подробности снова вызывают вопросы о том, достаточно ли хорошо оснащен Бундесвер, чтобы противостоять угрозе, которую представляют беспилотники", - отмечает издание.

Шпионаж России: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, в Германии нашли российский след в диверсиях перед выборами. Правоохранители предполагают, что серия актов вандализма - порчей автомобилей, которая прокатилась по Германии, осуществлена по заказу РФ, чтобы дестабилизировать ситуацию перед парламентскими выборами, которые состоятся 23 февраля.

Также стало известно, что РФ и Британия уже ведут скрытую подводную "войну". Назойливая активность российского шпионского судна "Янтарь" у побережья Великобритании свидетельствует об активной подготовке РФ к полномасштабной войне против стран Запада, писал The Telegraph. В последнее время британский флот уже дважды выгонял "Янтарь" от берегов Британии.

Кроме того, в соцсетях появились изображения нового российского изобретения - FPV-дрона, оснащенного камерой и установленного на бамбуковой раме. Как пишет Дэвид Гэмблинг, такой дрон может находиться рядом с трассой и скрытно передавать видео каждого проезжающего мимо автомобиля в течение нескольких недель.

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