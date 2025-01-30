Украина не отказалась бы от дополнительного стрелкового оружия и даже аптечек.

Недавно появилась информация о том, что американские военные перевезли около 90 ракет к системам ПВО Patriot со склада в Израиле в Польшу, чтобы доставить их в Украину. В эфире телемарафона военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский объяснил, что это очень сложный процесс - каждая ракета уникальное изделие, которое требует тщательной проверки.

В частности, он сказал, что передача ракет не может произойти быстро именно из-за определенного периода их хранения.

"Надо выяснить, что за модификация этих ракет. Надо понимать, что ракета, [которая длительное время лежала] на хранении, требует тотальной проверки, кодирования, перекодирования, проверки каждого элемента, цепочки... Поэтому этот процесс достаточно длительный... Даже если мы предположим, что на одну ракету выделяется один день - вот вам уже 90 дней - три месяца... Все это - чрезвычайно сложный процесс", - подчеркнул эксперт.

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Он добавил, что Украине нужны десятки, сотни таких ракет и каждая из них является определенным уникальным изделием. Поэтому таким сложным и длительным является процесс подготовки их передачи, плюс надо "добавить" юридические и логистические нюансы и тому подобное.

В целом, по словам Грабского, вопрос имеет два аспекта - открытый и закрытый.

"То, что нельзя скрыть - именно передача ракет, то и происходит. Есть осознание Израилем важности сотрудничества с Украиной. Именно поэтому они продолжают работу и представьте себе - в них каких невероятно сложных условиях Израиль работает с нами. Он имеет свою войну, имеет достаточно сложные, неоднозначные отношения с Россией и при этом осознает необходимость сотрудничества с нами", - констатирует специалист.

Поэтому, как пояснил эксперт, в ближайшем будущем в открытых источниках, вряд ли, появится информация об усилении украино-израильского сотрудничества. Он отметил, что не стоит ждать каких-то громких заявлений, а следует обращать внимание на факты и результаты, которые дает эта работа. Также надо понимать, что Израиль так же как и Украина ведет отчаянную войну с внешним врагом, ограничен в определенных ресурсах и так же зависит от американского оружия.

Как добавил специалист, если Израиль имеет на хранении и другие не нужные ему, но не просроченные "припасы", Украина не отказалась бы от средств противотанковой борьбы, противотанковых ракетных комплексов и тому подобное.

"Нас может интересовать, если действительно Израиль может нам передать, запасные части, возможно стрелковое оружие, которое он не использует... Даже сухпайки, или медицинское оборудование, медицинские аптечки могут быть интересными для нас, потому что интенсивность нашей войны в разы больше, чем война, которую ведет Израиль...", - пояснил Грабский.

Израильские системы Patriot для Украины

Напомним, в апреле 2024 года Израиль заявил, что полностью отказывается от систем ПВО Patriot. Тогда говорилось, что их заменят на более совершенные средства противовоздушной обороны.

Недавно издание Axios со ссылкой на свои источники писало, что американские военные перевезли около 90 ракет к системам ПВО Patriot со склада в Израиле в Польшу, чтобы доставить их в Украину.

Издание сообщает, что недавно самолеты С-17 ВВС США прибыли на авиабазу на юге Израиля и вылетели в польский город Жешув, который является узловым пунктом для доставки западной военной помощи в Украину. Говорилось, что этим рейсом перевезено около 90 ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot, которые могут быть использованы Украиной с ее нынешними батареями Patriot. Дополнительное оборудование, такое как радары и другое снаряжение, сначала будет передано в США для ремонта.

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