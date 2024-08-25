Реактивные дроны не всегда стоит рассматривать как лучшую альтернативу пропеллерным.

Появление у ВСУ ракето-дрона "Паляниця" значительно усложнит жизнь российской авиации, поскольку защитить военные базы станет значительно труднее. Об этом пишет военно-аналитический портал Defense Express.

В первую очередь эксперты отмечают, что предложенный Офисом президента термин "ракето-дрон" является некорректным, поскольку аппарат имеет обычный реактивный, а не ракетный двигатель. Поэтому правильнее называть "Паляницю" реактивным дроном. На самом деле такие дроны уже существуют, поэтому технической революции в данном случае не произошло.

В официальном видео, которое обнародовал Офис президента, показана карта с указанием российских аэродромов, которых может достичь дрон. Проанализировав карту, аналитики пришли к выводу, что боевая дальность "Паляниці" составляет около 750 км.

Видео дня

Но главный вопрос заключается в том, с какой скоростью летает этот дрон. Если обычный винтовой дрон, например тот же "Шахед" летит со скоростью 100-200 км/ч, то реактивный аппарат может лететь не менее 400-500 км/ч, или даже 800-900 км/ч. Это значительно усложняет сбитие такого дрона зенитными пушками и пулеметами. Фактически, врагу придется полагаться на дорогие зенитные ракеты и вообще довольно дефицитные зенитно-ракетные комплексы.

Еще одно важное преимущество реактивного дрона - это подлетное время до цели. До сих пор россиянам удавалось спасать свои самолеты от ударов по аэродромам именно потому, что между обнаружением украинских дронов и их фактическим подлетом проходило 2-3 часа. За это время самолеты просто успевали поднять в воздух.

Однако, когда речь идет о реактивном дроне со значительно более высокой скоростью, время на реакцию у россиян может сократиться до 45 или даже до 20 минут. А этого уже может оказаться мало, чтобы поднять самолеты с аэродрома, по которому вот-вот должен прилететь дрон.

Наконец аналитики отмечают, что реактивный двигатель значительно мощнее винтового. Следовательно, такой дрон может быть меньшего размера, чем обычный, или при тех же размерах брать на борт больше взрывчатки.

"Но за все необходимо платить и реактивные двигатели имеют свои недостатки. Основной из которых, особенно когда речь идет об использовании в дронах, цена. Они дороже обычных двигателей внутреннего сгорания. Также большая скорость означает, что требования ко всей конструкции дрона возрастают с точки зрения надежности и прочности материалов. Грубо говоря дрон с пропеллером можно собрать из водопроводных труб, реактивный - нет", - объясняют эксперты.

Украинский дрон "Паляница": что известно

Как писал УНИАН, 24 августа президент Зеленский сообщил, что Украина создала и впервые успешно применила "ракето-дрон" под названием "Паляница". По словам главы государства, новый аппарат значительно быстрее и мощнее, чем обычные пропеллерные дроны.

Утверждается, что "Паляница" является частью большей ракетной программы. Это изделие удалось разработать с нуля всего за полтора года.

Вас также могут заинтересовать новости: