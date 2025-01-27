РСЗО Fajr-5 может вести огонь на расстоянии от 68 до 75 километров.

Несколько дней назад Иран провел масштабные морские учения. На них, в частности, было продемонстрировано, как дальнобойная РСЗО Fajr-5 способна минировать акваторию, пишет Defense Express.

Отмечается, что на видео был показан запуск нескольких ракет, которые имеют полезную нагрузку в виде морских мин. Детальные характеристики системы не были обнародованы.

В издании напомнили, что Fajr-5 имеет четыре направляющих в калибре 333 мм и может вести огонь на расстоянии от 68 до 75 километров. Реактивный снаряд весом 915 кг в осколочно-фугасном исполнении имеет боевую часть весом 175 кг.

Ширина Ормузского пролива между Персидским и Оманским заливами составляет 55 км. Это единственный проход для танкеров, следующих из Ирака, Кувейта, Катара, частично Саудовской Аравии и ОАЭ, из-за чего его минирование может иметь серьезные последствия, добавили в издании.

Журналисты отметили, что Иран и раньше мог заминировать Ормузский пролив, но для этого раньше нужно было использовать корабли, самолеты или вертолеты. Теперь с помощью РСЗО Тегеран способен заминировать акваторию в кратчайшие сроки и провести скрытую подготовку к операции.

Оружие Ирана - другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что Иран создал БпЛА-гиганта, который может нести сразу 13 бомб. Его полетное время составляет 35 часов, а крейсерская скорость равна 350 км/ч.

Кроме того, Иран в январе представил свой "самый передовой" корабль, который превратился в долгострой. Корабль Zagros заложили еще в первой половине 2010-х, но потом строительство на долгое время заморозили.

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