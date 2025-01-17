Россия находит союзников благодаря западным санкциям.

Два главных противника Запада — Россия и Иран - планируют подписать соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" во время визита в РФ президента Ирана Масуда Пезешкиана 17 января - за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа.

Как пишет Sky News, соглашение похоже на договор, который Москва подписала с Северной Кореей в прошлом году, после которого тысячи северокорейских солдат были направлены на фронт в Украине.

Как заявил в интервью Sky News директор Евразийского центра Карнеги в России Александр Габуев, главным организующим принципом внешней политики России сейчас является ведение войны в Украине.

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"Каждая страна оценивается через призму того, что она может привнести в боевые действия. Как эта страна может помочь России выдержать экономическое давление? И как эти отношения могут быть использованы в Кремле, чтобы наказать Запад? Иран идеально подходит под эту категорию", - отметил он.

США и Великобритания уже обвинили Тегеран в поставке Москве баллистических ракет и беспилотников для использования против Украины, хотя и Россия, и Иран отрицают это утверждение.

Однако новый договор о сотрудничестве предполагает укрепление отношений в области обороны. В результате, как отметил Габуев, Россия будет закупать в Иране беспилотники, запчасти к беспилотникам, ракетам и различные виды оружия, необходимые ей для боевых действий в Украине. Взамен Иран будет получать российские технические знания.

По словам Кремля, время подписания договора — чистое совпадение, и не имеет никакого отношения к инаугурации г-на Трампа.

Однако это соглашение служит напоминанием Западу о том, что мир меняется и что, по мнению Москвы, глобальный порядок, основанный на правилах и возглавляемый США, рушится, отмечается в статье.

"Путин часто говорит о своем желании создать многополярный мир, свободный от западного империализма и гегемонии Америки. Он хочет показать, что его попытки работают, несмотря на усилия Запада изолировать Россию. Сначала Северная Корея, теперь Иран — солидарность через санкции", - пишет Sky News.

Иран и Россия

Ранее сообщалось, что в новом договоре Иран отказался признать оккупированный Крым и другие "спорные территории" российскими. В то же время обе страны обязуются противостоять незаконным экстерриториальным санкциям, включая вторичные санкции США, и поддерживать друг друга на международных форумах.

СМИ также сообщали, что между Ираном и Россией происходят тайные встречи. Иран осуществляет секретные дипломатические миссии в Россию, чтобы получить помощь с развитием ядерной программы и противовоздушной обороны.

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