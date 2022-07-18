Несмотря на то, что Германия уже давно снимает с вооружения БТР Fuchs, их передачу в Берлине оценили как угрожающую обороноспособности Германии.

Минобороны Германии официально сообщило, что возможности передать Украине бронетранспортеры Fuchs - нет. Соответствующее заявление сделала глава министерства Кристин Ламбрехт в ответ на предложение от оппозиционной коалиции в Бундестаге.

Как подчеркнула министр, передача этих машин критически отразится на обороноспособности Германии. В то же время назвать Fuchs сверхсовременной машиной более чем сложно, тем более этот БТР активно снимают с вооружения.

Возможности Fuchs

Бронетранспортер TPz-1 Fuchs начали разрабатывать в 60-70-х годах с очевидным следованием за общим трендом создания колесных бронетранспортеров, активно производившихся СССР, а среди союзников по НАТО - Франции, которая уже к тому времени активно ставила в строй VAB. Кстати, эту французскую бронемашину Париж в "значительном количестве" планирует передать ВСУ.

По своей концепции Fuchs относится к абсолютно классическим БТРам того времени, которые предназначены исключительно для транспортировки бойцов к полю боя. Машина создавалась исключительно с защитой от легкого стрелкового вооружения и обломков, а вооружение было довольно формальным - 7,62-мм пулемет MG-3, огонь из которого велся из открытого люка командиром машины.

Это было традиционным для западной системы вооружением решением, когда бронетранспортер это фактически "бронетакси", не участвующее в общих военных порядках. Но оно обладает высокой оперативной мобильностью и способностью форсировать водные препятствия вплавь.

С этой задачей Fuchs, вмещающий 10 бойцов десанта и два члена экипажа, полностью справлялся. Ходовые качества 16-тонной машины на 6х6 шасси, с 320-сильным дизелем от Mercedes-Benz и 6-ступенчатой ​​автоматической коробки передач, полностью отвечали требованиям военных. Благодаря размещению двигателя внутри машины за кабиной водителя десант выходит через дверь в корме. Кроме того, это позволяет использование Fuchs в качестве бронированного грузовика, например, для подвоза боеприпасов.

Это также позволило развернуть на базе Fuchs целую линейку специализированных машин, начиная от инженерных и санитарных, завершая машинами связи и командно-штабными.

Особенности Fuchs

Для Бундесвера было произведено около 1000 единиц Fuchs во всех версиях, большинство из которых поступило немецкую армию с 1979 по 1986 год. Но концептуальные недостатки машины в виде слабого бронирования не подходили к конфликтам малой интенсивности, где эти машины должны были брать на себя задачи патрулирования и не могли обеспечить надежную защиту в случае попадания в засаду.

Поэтому для первого их боевого использования в Югославии в 1998 году незначительная часть бронетранспортеров была модернизирована путем усиления бронирования. Аналогичные меры, но уже с добавлением противоминной защиты, предприняли для машин, направлявшихся в Афганистан. Речь идет о 168 Fuchs, получивших индекс TPz A8. Существовали планы поставить аналогичную защиту на все машины, но информация о полной реализации этой программы – отсутствует.

Следует отметить, что усиление бронирования Fuchs приводит к увеличению веса машины и делает невозможным форсирование водных помех вплавь. Также оно уменьшает проходимость, в частности, на некоторых фотографиях с учений видно, что даже летом на задние колеса натягивают цепи для увеличения проходимости.

Развитием этого варианта стал уже Fuchs 2, который предусматривал дополнительное бронирование керамическими панелями и установку боевого модуля, лицензию на его производство в 2011 году продали Алжиру.

В самой Германии в конце 2000-х годов началась замена Fuchs на современную высокобронированную колесную боевую машину Boxer, и Fuchs начали активно снимать с вооружения. По состоянию на 2021 год, согласно Military Balance, в немецких сухопутных войсках на вооружении остается 359 Fuchs во всех вариантах.

Характеристики TPz-1 Fuchs

Экипаж : 2+10 человек

: 2+10 человек Вес : 16 тонн + дополнительное бронирование

: 16 тонн + дополнительное бронирование Двигатель : 320 л.с.

: 320 л.с. Максимальная скорость : 105 км/ч

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