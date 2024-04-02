Если сравнивать в максимальных версиях, то Taurus может лететь до 580 км, а Storm Shadow/SCALP-EG – 450-480 км.

Директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых отмечает, что ракета Taurus имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 480 кг.

По его словам, первая часть пробивает бетон, далее в пробоину входит основная, взрывается изнутри и наносит мощное разрушение.

"Объект буквально разносится. Вот главное, что отличает Taurus от британских и французских похожих Storm Shadow и SCALP-EG, которые нам уже дают", - сказал он LIGA.net.

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Также, если сравнивать в максимальных версиях, то Taurus может лететь до 580 км, а Storm Shadow/SCALP-EG – 450-480 км. В других версиях все три типа ракет летят почти одинаково – по 480 км.

Причин давления Киева и партнеров на Берлин несколько, говорит Рябых.

"Первая – большее количество ракет в арсенале ВСУ под конкретные задачи. У немцев около 120 ракет в боеспособном состоянии, еще 240 реально восстановить. Несколько десятков из них можно было передать Украине. Вторая – именно Taurus способны поражать защищенные объекты и укрепленные бункеры на временно оккупированных территориях, напоминает Рябых. И из всех целей едва ли не самая "жирная" для Украины – Крымский мост", - добавил аналитик.

Ракеты Taurus для Украины - мнения

Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал оппозиционеров идеи передать Украине немецкие ракеты Taurus задуматься о том, сидит ли Путин сложа руки, пока мир ругается.

Украине во время полномасштабной войны против россиян серьезно помогут немецкие крылатые ракеты Taurus, которые имеют большую дальность. Такое ракетное оружие значительно усилит украинское государство, рассказал глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

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