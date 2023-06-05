Премьер призвал Британию ужесточить санкции против России.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи в Киеве с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли поблагодарил за лидерство в создании "коалиции истребителей" и за готовность обучать наших пилотов.

По словам Шмыгаля, "первые группы уже отправлены в Британию". Он также отметил, что на поле боя ВСУ переформатируются под стандарты НАТО, поэтому во время саммита организации Украина должна услышать месседжи о будущем членстве в Альянсе.

Шмыгаль призвал Великобританию ужесточить санкции против РФ, в частности, по экспорту товаров двойного назначения, потому что это "обескровит российскую военную машину".

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Премьер Украины подчеркнул, что Британия участвует в быстром восстановлении Украины, в частности, в восстановлении шести мостов в Киевской области. Он выразил надежду на быструю разработку компенсационного механизма, потому что Россия должна заплатить за все разрушенное. Шмыгаль подчеркнул, что Украина ожидает привлечения ресурсов для восстановления благодаря конференции по восстановлению, которая состоится в июне в Лондоне.

Истребители для Ураины - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинских пилотов будут отправлять на обучение управлению западными истребителями. По его словам, это будет происходить волнами из-за высокой интенсивности работы украинской авиации на фронте. Одновременно привлечь большое количество пилотов к учениям невозможно. Позже стало известно, что Украина уже сформировала первый список пилотов для обучения.

Ранее Польша и Нидерланды и еще некоторые страны выразили готовность обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16. Украина неоднократно говорила западным партнерам о необходимости предоставления истребителей F-16.

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