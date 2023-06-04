В приоритете будут молодые пилоты, как позже станут наставниками.

Украинских пилотов будут отправлять на обучение на западных истребителях волнами. Сейчас первый список авиаторов уже сформировали.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. По его словам, одномоментно привлечь большое количество пилотов к учениям невозможно из-за высокой интенсивности работы нашей авиации на фронте.

"Надо воевать здесь, но и надо учиться там. Поэтому на такой ротационной основе будут волнами направляться. В первой волне могут быть несколько десятков пилотов. В первой волне будут собственно лучшие и самые опытные пилоты. Приоритет для тех, кто хорошо владеет английским языком", - рассказал спикер.

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Он добавил, что приоритет также идет именно на молодежь, которая позже станет наставниками для своих еще более младших коллег. Кроме того, по мере поставок западной авиации также будут обучаться инженеры и офицеры боевого управления.

Обучение украинцев на F-16

Как ранее сообщал УНИАН, несколько стран выразили готовность обучать украинских пилотов управлять истребителями F-16. Польша и Нидерланды уже составили график учений.

Начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов считает, что на начальном этапе понадобится по крайней мере 12-16 самолетов F-16.

Украине надо будет разработать комплексный подход к хранению современных истребителей F-16, которые она получит от партнеров.

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