Роберт Хабек призвал правящую коалицию прекратить споры об Украине.

Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал оппозиционеров идеи передать Украине немецкие ракеты Taurus задуматься о том, сидит ли Путин сложа руки, пока мир ругается.

В интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) чиновник заявил, что правящая коалиция должна прекратить споры о помощи Украине, ведь каждый, кто ставит под угрозу мировую безопасность - это второй Путин.

"Мы не должны подозревать друг друга в том, что ставим под угрозу мир. Тот, кто ставит мир под угрозу, - это Путин... Погибшие в этой войне - эти погибшие на руках Путина. Никто не должен наживаться на этой ситуации, и мы не должны обвинять друг друга в этом желании", - сказал Хабек.

По словам министра, цель Путина заключается не только в оккупации Украины как дополнения к "империалистической великой Российской империи". Правитель РФ также стремиться дестабилизировать либеральную демократию в мире. "Если Путина не остановить, он сам не остановится", - считает Хабек.

Чиновник также упомянул о необходимости больше инвестировать в производственные мощности по выпуску боеприпасов. "Для того чтобы производить очень большие объемы, необходимо было с самого начала дать гарантии закупок на десять лет, которые затем также должны были быть включены в государственное финансовое планирование. Этого не произошло", - пояснил он проблему Запада со снарядами.

По его словам, сейчас Германия пребывает не только в фазе внешней угрозы. Социальные реформы также необходимы для удержания позиции общества. В этом контексте чиновник раскритиковал идею сократить социальные расходы, чтобы добиться необходимого увеличения расходов на оборону.

Ранее с таким предложением в Бундестаге выступал министр финансов Кристиан Линднер.

Польша обвинила Германию из-за Taurus

Отметим, официальный Киев давно подал запрос Германии о ракетах Taurus, однако Бундестаг медлит с предоставлением дальнобойного оружия. Дискуссии об этих ракетах украинцы слышат не первый месяц.

На днях глава МИД Польши Радослав Сикорский акцентировал, что ВСУ серьезно помогли бы Taurus. Эта ракета может стрелять на 500 километров и окажет "значительное влияние на способность Украины защитить себя", говорил чиновник. В то же время Сикорский попрекнул Германию в нерешительности. Он считает, что страна не должна долго думать, ведь Taurus способны отодвинуть РФ дальне по линии фронта.

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