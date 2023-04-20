ВВС заявили, что головная часть ракеты пролетела около 6800 км и добавили, что испытание подтвердило точность и надежность этой ракеты.

В американском штате Калифорния силы ВВС и ВМС совместно провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Запуск ракеты проводился с использованием воздушного командного пункта, полет ракеты, включающей испытательную головную часть, контролировался с самолета ВМС E-6B Mercury, передает Голос Америки.

ВВС заявили, что головная часть ракеты пролетела около 6800 км и добавили, что испытание подтвердило точность и надежность этой ракеты, а также предоставило данные, которые министерство обороны будет использовать для обеспечения безопасности и надежности ракетно-ядерной составляющей ВВС.

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"Мы всегда готовы защитить США боеспособными ядерными силами в любое время, в любом месте, по приказу, с нанесением глобального удара", – прокомментировал испытание глава Командования глобальных ударов ВВС США генерал Томас Бюссьер.

Что такое Minuteman III

Minuteman III – ракета, которая может нести сразу несколько ядерных боеголовок. Она имеет систему индивидуального наведения, имеет дальность полета более 9660 км и может лететь со скоростью примерно 24 тыс. км/ч.

Она является ключевой частью стратегического арсенала ВС США.

Испытания Minuteman III

США уже не впервые проводят испытания данных ракет. Так, одно из них состоялось в феврале 2020 года. А вот в апреле прошлого года испытания были отменены. Представители ВВС США объяснили отмену испытательного пуска баллистической ракеты желанием снизить ядерную напряженность.

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