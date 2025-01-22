Этот российский беспилотник представляет собой камеру слежения с поддержкой мобильного телефона, позволяющую шпионить за любым местом.

На прошлой неделе в соцсетях появились изображения нового российского избретения - FPV-дрона, оснащенного камерой и установленного на бамбуковой раме. Как пишет Дэвид Гэмблинг в статье для Forbes такой дрон может находиться рядом с трассой и скрытно передавать видео каждого проезжающего автомобиля в течение нескольких недель.

"Собранный из дешевых коммерческих компонентов, он представляет собой такой эффективный, незаметный шпион, о котором раньше мечтали американские войска", - пишет аналитик.

Опыт США

США использовали необслуживаемые наземные датчики в 1960-х годах, когда пытались остановить движение по тропе Хо Ши Мина, ключевому маршруту снабжения Вьетконга. Датчики улавливали последовательные сигналы, когда автомобиль проезжал мимо и связывались со специально оборудованными самолетами. Самолет передавал данные аналитикам, которые определяли местоположение, скорость и направление движения транспортных средств и вызывали авиаудары для их поражения.

Видео дня

При этом пилот не видел цель - самолеты просто пролетали над зоной поражения, и компьютер самолета автоматически сбрасывал бомбы над точкой, которой, по расчетам, должна была достичь цель с ее известной скоростью. Так что для поражения цели приходилось сбрасывать на каждую предполагаемую координату большое количество бомб.

Современные военные датчики гораздо более совершенны

Сейчас менее чем за 200 долларов можно приобрести камеру, которая будет снимать фото и видео днем и ночью и отправлять их прямо вам, отмечает эксперт.

При этом если для датчиков 1960-х годов требовались ретрансляционные самолеты и вычислительные центры, то для беспилотных камер, устанавливаемых на дорогах, используется существующая телефонная инфраструктура. Можно было бы заглушить все телефонные сигналы в зоне боевых действий, но телефоны являются необходимым оборудованием для войск с обеих сторон, и это может оказаться непрактичным, отмечает эксперт.

При этом современные камеры слежения дают изображение, позволяющее точно идентифицировать и определить местоположение цели. Обычно они работают на расстоянии до двадцати метров, но некоторые модели достигают радиуса шестидесяти метров.

"В то время как батарея беспилотника работает всего несколько часов даже в неактивном состоянии, камеры слежения рассчитаны на работу в течение нескольких недель. Некоторые из них оснащены солнечными батареями, позволяющими работать бесконечно долго. При этом даже один день информации о передвижениях врага с лихвой оправдает низкую стоимость операции", - отмечает эксперт.

Применение дронов-шпионов

Как пишет Гэмблинг, такие дроны с камерами можно использовать для атак на транспортные средства с помощью дронов FPV. Они также могут быть установлены для мониторинга воздействия мин, сброшенных дронами, чтобы уничтожать обездвиженные машины и обновлять заминированные участки. Они могут отслеживать активность на вражеских позициях и отмечать количество прибывающих и убывающих войск, а также время их ротации.

Их также можно использовать в оборонительных целях, разместив перед позицией, чтобы обнаружить приближение вражеских войск.

При этом хотя такие следящие камеры можно легко обнаружить и удалить, но их точно так же можно быстро заменить, подчеркивает Гэмблинг.

Новые российские дроны

Ранее в России представили создали новый дрон-камикадзе "КУБ-2-Э" в двух версиях. Он имеет оптико-электронные системы, которые позволяют поражать цели, которые движутся. Обе версии боеприпаса имеют массу более 10 килограммов.

Также в РФ утверждают, что "КУБ-2-Э" можно использовать днем и ночью.

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