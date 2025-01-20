Речь идет о компаниях, входящих в крупную международную корпорацию, которая основана в РФ и производит уникальные микрочипы и электронные платы.

Служба безопасности Украины разоблачила предприятия в Харьковской, Черновицкой и Одесской областях, которые во время полномасштабного вторжения в обход международных санкций занимались поставками в РФ электронных компонентов для производства ракет и беспилотников.

Как сообщил пресс-центр СБУ, речь идет о компаниях, входящих в крупную международную корпорацию, которая основана в РФ и производит уникальные микрочипы и электронные платы, которые используются в системах навигации и управления баллистических и крылатых ракет типа "Х-101", "Калибр" и "Искандер-К".

Отмечается, что часть этих плат используется также для систем наведения дронов-камикадзе, реактивных установок залпового огня "Торнадо-Г" и бортовой навигации ударно-разведывательного вертолета Ка-52.

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По материалам дела, фигуранты разработали план системной поставки электронных компонентов из Украины в РФ в обход санкционных запретов.

"Для успешной реализации замысла они, подменяя конечного потребителя продукции, скупали продукцию на территории Украины и других государств, отправляли в подконтрольную компанию на Ближнем Востоке, которая находится под международными санкциями, а оттуда - российской компании, которая также находится под санкциями Запада. Среди конечных потребителей товара - стратегические государственные предприятия РФ и предприятия, которые работают в структуре военно-промышленного комплекса страны-агрессора, в частности АО "СпецТехМаш", - говорится в сообщении.

Задокументировано, что только в течение лета 2022 года участники схемы переправили в Россию более 1,5 тыс. только наименований микроэлектроники на общую сумму более 600 тысяч долларов США.

В спецслужбе проинформировали, что факты использования россиянами украинских микрочипов и электроплат подтверждены выводами профессиональных экспертиз, сделанных на основании изучения обломков российских ракет и дронов. Во время обысков у должностных лиц компании обнаружены вещественные доказательства их работы в интересах Кремля.

Сейчас СБУ задержала одного из фигурантов, у которого обнаружен также российский паспорт. Следователи спецслужбы сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное организованной группой). Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. По этой же статье готовится сообщение о подозрении другим участникам схемы.

Разоблачение украинских предателей

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области СБУ разоблачила предприятие, которое помогает России строить ядерные лаборатории. По данным следствия, к организации сделки причастен владелец украинской компании-производителя строительных материалов.

Установлено, что после начала полномасштабного вторжения представители завода переправили в Россию масштабную партию готового профиля из нержавеющей стали. В СБУ добавили, что россияне использовали украинскую металлопродукцию для обустройства служебных помещений института ядерных исследований РФ.

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