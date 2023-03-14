Нидерланды в 2025 году передадут Военно-морским силам Украины два минных тральщика. Это будет вклад Амстердама в возможности ВМС ВСУ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила в Одессе на совместном брифинге со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.
"Нидерланды предоставляют два минных тральщика класса Alkmaar. И мы во второй половине этого года начнем готовить украинские подразделения, чтобы они знали, как использовать эти судна. Это будет сделано вместе с Бельгией и другими союзниками. Лодки будут готовы к использованию в 2025 году", - сказала Оллонгрен.
Как подчеркнула министр обороны Нидерландов, эти минные тральщики - это вклад в будущее ВСУ, поскольку после войны в морях останется много мин.
Резников добавил, что тральщики класса Alkmaar - сложные системы, поэтому большое значение имеет подготовка экипажей. Также он уточнил, что пока продолжается горячая фаза войны, согласно конвенции Монтре (конвенция по суверенитету Турции над проливами из Черного в Средиземное море), прохождение военных кораблей через пролив Босфор невозможно.
Резников также отметил, что Великобритания уже передала Украине два минных тральщика, на которых работают украинские экипажи. Кроме того, Резников напомнил, что в Турции строят корабли для ВМС Украины.
"То есть можно сказать, что уже создана корабельная коалиция (в поддержку Украины - УНИАН)", - подытожил Резников.
Корабли для Украины - что известно
Как сообщал УНИАН, в июне 2021 года Украина и Британия договорились о передаче Военно-морским силам Украины двух тральщиков-искателей мин класса Sandown. Эти корабли Украина должна была получить после завершения ремонтных работ.
В сентябре 2021 года в Турции состоялась закладка киля корабля класса "корвет" для Военно-морских сил Украины. Согласно договоренностям, в 2022 году корвет должен был быть переправлен в Украину и уже в 2024 году войти в состав ВМС.
2 октября 2022 в ВМС Украины сообщили, что в Стамбуле на верфи предприятия Istanbul Naval Shipyard состоялась церемония спуска на воду первого корвета Ada MILGEM, который строится по заказу ВМС ВСУ. Корвет получил название "Гетман Иван Мазепа".