Корабль класса "корвет" "ADA" строится в Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил корвету типа "ADA" имя выдающегося гетмана Ивана Мазепы.

Об этом говорится в указе главы государства №586/2022 от 18 августа.

Зеленский постановил "присвоить корвету класса "Ada" Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины имя гетмана Ивана Мазепы и в дальнейшем именовать этот корвет - корвет "гетман Иван Мазепа". Отмечается, что такое решение было принято для восстановления исторических традиций национального войска, увековечения памяти выдающегося украинского государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы.

Корвет типа "ADA" для украинского флота: что известно

Как сообщал УНИАН, 7 сентября 2021 года в Турции состоялась закладка киля корабля класса "корвет" "ADA" для нужд Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. В соответствии с существующими договоренностями в 2022 году корвет должен был быть переправлен в Украину и уже в 2024 году войти в состав ВМС.

13 ноября 2021 года на турецкой верфи началось строительство корпуса главного корвета типа "ADA" для нужд нашего флота.

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