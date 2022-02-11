Речь идет о военных кораблях, которые оборудованы соответствующими элементами защиты и нападения в случае необходимости.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсирует в этом году усиление Военно-морских сил Вооруженных сил Украины новыми кораблями от иностранных партнеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после выездного заседания СНБО в Харькове.

"В Черном море постоянно находятся корабли, которые имеют непосредственное отношение к странам-членам НАТО, к нашим партнерам. Вы знаете, что у нас есть программа, которая была принята в прошлом году по восстановлению нашего военно-морского флота. Нам в этом вопросе большую помощь сейчас оказывает Великобритания, Соединенные Штаты, и мы уже часть кораблей получили, но не такую большую, как хотелось. Большая часть кораблей в этом году будет обязательно в нашем военно-морском флоте", - сказал Данилов.

Он отметил, что речь идет о военных кораблях, которые оборудованы соответствующими элементами защиты и нападения в случае необходимости.

Секретарь СНБО не сообщил точное количество кораблей, которые в этом году получит украинский флот.

"Дело в том, что мы не можем с вами сравнивать их, потому что они все разные. Их будет, я не могу сказать, что достаточно, но они начнут по крайней мере уже (поступать - УНИАН). Это для нас очень важно, для наших военных моряков", - сказал Данилов.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в боевой состав ВМС ВСУ вошли первые два патрульных катера класса Island, которые получили названия "Старобельск" и "Славянск". Корабли прибыли из Соединенных Штатов Америк. Эти катера уже успешно выполняют задачи в бассейне Черного моря. В ноябре 2021 года в Украину прибыли еще два патрульных катера типа Island, которые получили названия "Фастов" и "Сумы".

В июле 2020 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Строительство первой партии кораблей будет завершено к декабрю 2022 года. Построит корабли компания SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Строительство обойдется в почти 20 млн долларов. Заказчиком со стороны США является Командование военно-морских систем, а финансирование осуществляется по программе усиления обороноспособности Украины.

12 ноября 2021 года в Лондоне было подписано украинско-британское рамочное соглашение, которое предусматривает выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Соединенного Королевства двух тральщиков и создание в нашей стране двух военно-морских баз. Речь идет о кредите на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов, который будет предоставлен Украине Великобританией на 10 лет. 27 января Верховная Рада ратифицировала это соглашение.