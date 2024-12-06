Около 24 тысяч мин для Сил обороны подлежат замене, - Минстратегпром

Все некачественные мины пообещали заменить бесплатно.

Осенью ВСУ поставили большое количество некачественных минометных мин. Их пообещали заменить бесплатно за счет завода-изготовителя.

Об этом сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин в своем Telegram-канале.

"Обсудили сегодня в Верховной Раде ситуацию относительно бракованных 120-мм мин. По состоянию на сейчас, военными зафиксировано 417 случаев нештатного срабатывания 120-мм мин. Это изложено в отчетах, поступивших от воинских частей", - рассказал он.

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Сметанин поделился, что из последних партий на 54 тысячи 120 минометных мин, замене подлежат около 24 тысячи единиц. Он отметил, что уже сейчас открыто 2 уголовных производства.

"Продолжаются следственные действия и внутренние проверки", - добавил министр.

С начала 2024 года оборонные предприятия Украины поставили Силам обороны миллионы артиллерийских и минометных снарядов, подчеркнул Сметанин. По его словам, заводы максимально быстро масштабируют производство и внедряют новые технологии. Министр заверил, что всех производствах усилен контроль за качеством.

Оружие для Сил обороны Украины

Ранее главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов рассказал, какие цели может поразить новая ракета-дрон "Пекло". По его словам, прежде всего такая техника будет помогать уничтожать логистические узлы, вражеские склады и предприятия, которые занимаются изготовлением боеприпасов.

Кроме того, министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал украинский дрон "ЭЛЬФ-П", которым ВСУ уничтожают российские ZALA и "Орлан". Он отметил, что сейчас эти БПЛА совершенствуют для возможности сбивать ими ударные "шахеды".

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