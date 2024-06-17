Управлять украинским наземными дронами можно из любой точки мира, отметил руководитель компании-разработчика.

Полномасштабная война в Украине против россиян не прекращается, и украинские воины уже используют на фронте ряд различных роботизированных платформ отечественного производства, в том числе - Ratel.

Руководитель компании, которая занимается их производством, - военный Тарас Остапчук, рассказал Defense Express, что сейчас украинские воины используют четыре вида роботов Ratel - дистанционную платформу для минирования, логистический беспилотник, эвакуатор и дрон-камикадзе. Собеседник отметил, что операторы могут управлять наземными беспилотниками из любой точки мира, они уже более шести месяцев ездят с помощью интернета от Starlink.

Остапчук добавил, что Ratel имеют ограничения по дальности запаса хода с нагрузкой примерно 450 килограммов. Например, робот для минирования имеет запас хода примерно 3 километра, а "для платформы-эвакуатора был поставлен своеобразный рекорд в десять раз больше этой цифры - 30 км".

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"По состоянию на сейчас мы имеем прямые контракты с воинскими частями, также мы на финальном этапе подписания договора с Минцифрой и с Агентством оборонных закупок. В этом очень помогает Brave1 (кластер для развития военных технологий в нашем государстве, - Ред.), фактически они управляют потребностью и госзаказами", - поделился воин.

Важные новости Украины - это стоит знать об отечественных боевых роботах

Осенью 2023 года стало известно, что украинский наземный робот Ratel S успешно испытан в полевых условиях, и будет запущено его серийное производство. Эта роботизированная платформа способна нести боевой модуль и противотанковые мины. Этого робота украинские специалисты создали в рамках Defense Tech-разработок Brave 1.

Ранее украинцам показали отечественного боевого робота под названием "Лють". Он оснащен танковым пулеметом, обзорной камерой 360° и броней, которая защищает от различных обломков и стрелкового оружия.

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