Эксперты говорят, что беспилотные технологии стали необратимой тенденцией этой войны.

Война дронов в Украине, похоже, переходит в новую фазу - учащаются атаки с применением наземных беспилотников.

На видео, опубликованном 63-й механизированной бригадой ВСУ, зафиксировано, как наземный колесный беспилотник подбирается к окопу с российскими оккупантами и сбрасывает там мощный заряд взрывчатки. Когда дрон немного откатывается назад, раздается мощный взрыв.

Другое видео с применением наземного дрона похожей конструкции (возможно, той же модели) обнародовал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. На этом видео дрон, названный Ratel S, взрывает мост в районе Бахмута, которым пользуются россияне.

Сэмюэль Бендетт, советник американского государственного Центра военно-морского анализа, который специализируется на российских военных технологиях, рассказал изданию Business Insider, что развитие военных беспилотных технологий - это необратимая тенденция, но эффективность наземных дронов пока заметно отстает от воздушных беспилотников.

"Управлять наземным дроном сложнее, учитывая то, что необходимо учитывать рельеф местности и различные препятствия. Но обе стороны экспериментируют с различными конструкциями для различных миссий, принимая во внимание в целом низкую стоимость сборки и производства небольших легких транспортных средств", - сказал Бендетт.

По его мнению, сейчас еще рано оценивать эффективность наземных дронов, ведь, как и в случае с БПЛА, в соцсетях публикуют видео только со случаями успешного применения, а неудачи остаются за кадром.

Война дронов в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Украина разрабатывает новые БПЛА, которые будут уничтожать российские разведывательные беспилотники. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, это поможет ВСУ сохранить ценные ракеты класса "земля-воздух".

Также мы рассказывали, что россияне, вероятно, создали собственный морской дрон на базе спасательного катера и противокорабельной ракеты. К таким выводам пришли эксперты по оружию, изучая видео этого дрона.

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