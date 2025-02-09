Романенко отметил, что по разным оценкам в Украину зашло начиная с трех до шести или десяти самолетов.

Особенность французских истребителей Mirage в том, что они добавляют способности с точки зрения применения авиационного оружия по наземным целям. Точное количество бортов в первой партии, которую получила Украина, не разглашается и по разным оценкам - это три, шесть или десять самолетов.

В эфире телемарафона генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко поделился подробностями о технических характеристиках французских самолетов, которые помогут Украине поддержать применение сухопутных войск.

Самолеты Mirage добавляют способности с точки зрения применения авиационного оружия по наземным целям.

Видео дня

"Именно этот аспект важен", - акцентировал он.

За счет того, что зашли французские истребители, улучшается именно качество применения SCALP и Storm Shadow. А также управляемых авиационных бомб HAMMER, которые менее мощные чем российские, но более высокоточные. Романенко подчеркнул:

"Если применять Су-24 как платформу, то сбросили и там работают способности самой ракеты. Но, если запускать с Mirage и рассматривать его как легкий штурмовик, то перед пуском, в ходе этого, задействована французская аппаратура самолета. Она приспособлена к французскому оружию или близким к нему Storm Shadow, например. Это увеличивает дальность, качественные характеристики, улучшается точность применения этого оружия. Для нас это принципиально важно".

Хотя 50 штук HAMMER в месяц, к сожалению, не очень много.

"Но, все это добавляет способности для поддержки нашей пехоты. Нам надо пехоту поддержать вооружением, техникой, в первую очередь, средствами поражения вражеских сил", - добавил он.

Французские Mirage дают Украине новые возможности для решения вопросов стабилизации линии соприкосновения и вообще применения сухопутных войск.

"К сожалению, пока небольшое количество, по разным оценкам зашло начиная с трех до шести или десять. Но у них (у Франции - УНИАН) есть возможность и на эскадрилью, плюс-минус, они нам могут помочь. Будем надеяться", - отметил Романенко.

Он добавил, если появиться эскадрилья французских истребителей Mirage, то это будет "более мощная и более эффективная в применении структура".

Mirage для Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, на днях президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие первых французских истребителей Mirage 2000, которые должны усилить способности украинской противовоздушной обороны. Глава украинского государства поблагодарил французского коллегу Эмманюэля Макрона за лидерство и поддержку.

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что Воздушные силы ВСУ получили усиление современными боевыми машинами - первыми французскими Mirage 2000 и новой партией F-16 от Нидерландов. Вскоре самолеты приступят к выполнению боевых задач.

Президент Франции Макрон объявил о намерении передать Украине истребители Mirage 2000 в июне 2024 года. Управлять этими истребителями украинские пилоты несколько месяцев учились во Франции.

Предполагалось, что в первой партии Франция должна передать шесть Mirage 2000. Официальные данные о количестве бортов, которые прибыли в Украину, не сообщаются.

Вас также могут заинтересовать новости: