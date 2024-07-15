Нет смысла передавать Украине различные типы истребителей, независимо от того, кто вообще будет в состоянии поставить такие самолеты, заявил представитель немецкого правительства.

Германия не планирует поставлять Украине свои истребители. Правительство страны отвергло соответствующий призыв лидера ХДС Фридриха Мерца.

Об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, пишет Tagesschau. Спикер сослался на существующую инициативу нескольких стран по поставке истребителей F-16, которые могут поступить на вооружение ВСУ уже летом этого года.

"Нет смысла передавать Украине различные типы истребителей, независимо от того, кто вообще будет в состоянии поставить такие самолеты", – сказал Хебештрайт. Видео дня

Отмечается, что предложение Мерца – не новое, а Бундесвер не имеет самолетов F-16. Лидер ХДС и ранее выступал за большую поддержку Украины для защиты от российской агрессии, в том числе за поставки истребителей.

Истребители от Германии: что предшествовало

Лидер крупнейшей оппозиционной партии в Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости усиления военной помощи Украине. Он призвал поставить Киеву боевые самолеты.

"Поскольку эти ракетные атаки (РФ), которых сейчас происходит все больше, на инфраструктуру, на объекты электро- и водоснабжения, на больницы и дома престарелых, не могут быть взяты под контроль только с земли", – пояснил Мерц.

Он подчеркнул, что немцы "не могут остаться в стороне".

Вас также могут заинтересовать новости: