По его словам, никаких решений по передаче Украине этих ракет не принято.

Германия пока не приняла никаких решений о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus, несмотря на запрос Украины и призывы Бундестага.

Как заявил министр обороны Германии Борис Писториус, страна остается осторожной в таких вопросах, пишет Tagesspiegel.

"Мы очень осторожны в этом вопросе, я всегда давал это понять. И до сих пор мнение не изменилось", - заявил Писториус, комментируя перспективы поставок Taurus в Украину.

Taurus для Украины - что известно

В мае Украина официально запросила у Германии крылатые ракеты Taurus. В Берлине подтвердили поступление запроса, но других деталей не сообщили.

Оппозиционный немецкий депутат Родерих Кизеветтер поддержал передачу Украине ракет Taurus, хотя министр обороны Германии Борис Писториус отнесся к предложению оппозиции с осторожностью.

Впоследствии эксперт по вопросам обороны, депутат Бундестага от "Свободной демократической партии" (FDP) Александр Мюллер заявил, что Германия должна передать Украине крылатые дальнобойные ракеты Taurus, которые могут поражать цели на расстоянии до 500 километров.

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