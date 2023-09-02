Ранее сообщалось, что за 13 недель контрнаступления ВСУ Украина потеряла только 5 танков Leopard 2.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко высказался об установке динамической защиты (ДЗ) "Контакт-1" на немецких танках Leopard 2А4, указав на некоторые недочеты такой комбинации.

"Leopard 2А4 с обвесом ДЗ "Контакт-1". И это правильно. Ведь у Leopard 2А4 немало уязвимых зон. Но есть вопросы. Например, не оптимальный угол размещения ДЗ на башне… Очевидно, что была предпринята попытка решить проблему большой бронемаски пушки, и, стоит заметить, успешная. Также, ДЗ разместили вдоль турнюра башни, являющегося самой уязвимой зоной. Но закрыли не полностью", - написал эксперт.

По его мнению, направление мысли тех, кто решил таким образом усилить защиту танков, правильное, но "реализация несколько смущает":

"Возможно, были причины, почему ДЗ не под углом 45°, нижняя лобовая деталь не закрыта и турнюр не имеет полного покрытия, хотя на Т-72 "дымухи" неплохо обошли каркасом с ДЗ".

Контрнаступление ВСУ - сколько танков Leopard 2 потеряла Украина

Напомним, ранее сообщалось, что за 13 недель контрнаступления ВСУ Украина потеряла только 5 танков Leopard 2. Всего передали 71 единицу, писал Forbes.

Отмечалось, что все танки были потеряны на юге страны. По данным издания, произошло это между Малой Токмачкой и Роботино.

Также известно, что что по крайней мере 10 танков получили различные повреждения. Поврежденные машины ремонтируют на базах в Польше и Германии, после чего они вернутся на фронт.

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