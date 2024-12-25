По мнению аналитика, недостаток БПЛА заключается в ограниченном производстве.

Украинские инженеры превратили отечественный легкий самолет А-22 "Летучая лисица" в ударный беспилотник, который способен долететь до Москвы

Как пишет BILD, коммерческий сверхлегкий самолет, "превратившийся" в беспилотник дальнего радиуса действия, способен преодолеть до 1200 км. Отмечается, что по дальности полета украинский БПЛА значительно превысил возможности немецкой крылатой ракеты Taurus.

"Кроме того, это самый большой из известных украинских БПЛА-камикадзе: он может нести 200 кг взрывчатки", — акцентирует издание. Один из основных нюансов "переделки" заключается в том, что ручное управление самолета заменено спутниковой навигационной системой.

Видео дня

BILD отмечает, что речь - о двухместном самолете А-22 "Летучая лисица". Начиная с 1996 года, компания "Аэропракт" (Украина) произвела более тысячи таких сверхлегких летательных аппаратов. По данным издания, переоборудовать "Летучих лисиц" в грозное оружие украинские военные решили в начале 2024 года.

Уже весной ВСУ успешно применила дрон для атаки на завод в Татарстане, где страна-агрессор производит БПЛА, в декабре "лисиц" запустили по штабу спецназа, расположенного в Грозном.

Дрон преодолевает солидные расстояния благодаря небольшому двигателю, практически невидимому для систем ПВО, радары которых реагируют на выделение тепла.

"Если двигатель ракеты Storm Shadow разогревается до 870 градусов, то двигатель А-22 — максимум до 100 градусов. Радиолокационную защиту А-22 обеспечивает специальная пленка. К тому же, он летит с небольшой скоростью и на малой высоте. Ответа у российской ПВО пока нет", — констатирует BILD.

По мнению аналитика издания Юлиана Репке, недостаток БПЛА – его небольшое количество. Это связано с тем, что до недавнего компания "Аэропракт" производила ежегодно до полусотни "Летучих лисиц". Эксперт предполагает, вряд ли, этот объем удастся значительно увеличить. "Для сравнения — российские военные иногда запускают более 50 беспилотников-камикадзе "Герань-2" всего за одну ночь", — констатирует Репке.

Что еще известно про использование А-22

Напомним, весной в небе над Казанью (столица Республики Татарстан) заметили беспилотный летательный аппарат. Росавиация объявила о временном прекращении работы аэропортов Казани и Нижнекамска, местные паблики писали об эвакуации на нескольких предприятиях. Тревогу объявили на объектах ТАНЕКО и ТАИФа в Закамье, а также КОСа в Казани.

В мэрии Нижнекамска говорят, что сделали это из-за сообщений о "возможном возникновении внештатной ситуации на территориях производственных предприятий Нижнекамского района".

Позже стало известно, что беспилотники атакуют, в частности особую экономическую зону "Алабуга", где производят дроны типа "Shahed".

Вас также могут заинтересовать новости: