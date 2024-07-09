Украинские защитники уничтожают вражеские дроны из штурмовой винтовки.

Украинские авиаторы привлекают старые винтовые самолеты 1970-х годов для борьбы с российскими беспилотниками в стиле Первой мировой войны.

Как пишет Forbes, все больше украинцев готовятся подняться в небо и охотиться на российские беспилотники. Отмечается, что в соцсети завирусилось видео, на котором экипаж управления украинской разведки на спортивном самолете "Аэропракт А-22" уничтожает беспилотник из своей штурмовой винтовки.

Эта тактика ГУР не отличается от той, которую применяют на юге Украины, где для сбивания БПЛА поднимаются в воздух на учебно-тренировочном самолете Як-52. Стрелок на заднем сиденье также атакует из ружья дроны.

"Методы экипажа Як-52 эффективны и, пожалуй, самое главное, недорогие. Украинские силы не могут позволить себе стрелять самыми большими и лучшими ракетами ПВО, которые могут весить сотни килограмм и стоить миллионы долларов за штуку, по 14-килограммовому беспилотнику Орлан-10, который стоит всего 100 000 долларов. Эксплуатация Як-52 или А-22 стоит всего несколько сотен долларов в час. Несколько ружейных гильз или патронов стоят почти ничего", - добавляет издание.

Как указывается, Вооруженные силы Украины уже используют в боевых действиях А-22 стоимостью 90 000 долларов как ударные беспилотники. Их переоборудуют для автономного полета и начиняют взрывчаткой. Это позволяет этим самолетам пролететь сотни километров вглубь РФ чтобы поразить военные и промышленные цели.

Двигатель Rotax А-22 генерирует 100 лошадиных сил, а двигатель Веденеева Як-52 - 360 лошадиных сил. Благодаря превосходному соотношению мощности к весу последний может быть лучшим в плотном повороте с беспилотником.

"Украина отчаянно пытается сбить десятки российских разведывательных беспилотников, которые ежедневно почти безнаказанно летают над украинскими городами и базами. На прошлой неделе в течение трех впечатляющих дней российские беспилотники летали над украинскими аэродромами, выявляя цели для баллистических ракет "Искандер". Во время этих налетов украинцы потеряли по меньшей мере три драгоценных истребителя - все потому, что они не смогли сбить беспилотники до того, как беспилотники обнаружили самолеты на земле", - объясняет Forbes.

Хотя спортивный самолет для воздушных боев может быть не лучшим вариантом для охраны аэродромов, они могут освободить более тяжелую наземную противовоздушную оборону для перемещения на уязвимые авиабазы.

Як-52 против российских БПЛА

Ранее сообщалось, что в Одессе "Орлан-10" уничтожили с тренировочного Як-52. Впоследствии Defense Express рассказал, что украинский винтовой Як-52 сбил восемь российских БПЛА "Орлан-10" и Zala российского производства.

В Forbes объяснили, что украинцы на Як-52 отстреливают вражеские дроны, применяя против вражеских БПЛА дробовик.

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