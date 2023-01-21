Эксперт подтвердил, что есть локации на украинском фронте, где без танков не обойтись.

Военный эксперт Александр Коваленко, комментируя новости по "Рамштайну" и непредоставлению Украине танков Leopard 2, обратил внимание на несколько моментов.

В своем Телеграмм-канале он отметил, что теперь у западных партнеров Украины есть понимание необходимости предоставления ей танков:

"То есть, если раньше речь шла исключительно о советских образцах танков, то сейчас обсуждается именно вопрос предоставления западных образцов танкового вооружения. Причем не предыдущих поколений, а современных".

Второй момент, продолжил эксперт, — старт миссий по обучению украинских экипажей Leopard 2. Процесс обучения управления занимает минимум месяц. А там, может быть, и будет принято решение относительно передачи Украине данного типа вооружений, добавляет Коваленко.

Третий момент, говорит военный эксперт, — отсутствие западных образцов танковых вооружений будет иметь влияние на возможности по контрнаступлению ВСУ, но ситуативное.

Также Коваленко упомянул освобождение Харьковской области, проведенное ВСУ без ударных танковых кулаков. А у врага была огромная бронетанковая группа. "Результат? Часть этой группы досталась ВСУ в виде трофеев", - говорит он.

Эксперт подтвердил, что есть локации, где без танков не обойтись. Но есть локации, где роль танковых кулаков даже не на втором и не на третьем месте. "И пока в Берлине продолжают рожать с решением, процесс может идти", - подчеркнул Коваленко.

Германия отказалась предоставлять Украине танки Leopard 2

20 января состоялся "Рамштайн-8". Представители Украины призывали мировых лидеров предоставить нашей стране необходимое вооружение и технику без промедлений.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что западные союзники не смогли единогласно принять решение о передаче Киеву танков Leopard 2. Он уверяет, что ФРГ не блокирует это решение, но пока продолжаются дискуссии.

Писториус дал понять, что Германия проверяет возможности своей промышленности, делает ревизию на складах Бундесвера, чтобы немедленно отправить танки в Украину сразу после принятия данного политического решения.

Немецкий министр признался, что не знает, позволит ли его страна полякам передавать Leopard 2 Киеву. Это решение примет канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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