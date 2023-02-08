Хотя государства-члены ЕС, такие как Дания, Норвегия, Финляндия и Нидерланды, предложили отправить танки, они пока не взяли на себя четких обязательств.

Германия все больше обеспокоена тем, что ее европейские союзники не предоставят Украине достаточно боевых танков Leopard 2 для создания двух батальонов в ближайшее время на фоне подготовки РФ к новому наступлению, пишет Bloomberg.

При этом накануне в правительстве ФРН подчеркнули, что ждут "быстрых" поставок танков Украине. Также в Берлине заявили, что ведут переговоры со странами, которые потенциально могут передать свои Leopard 2.

Но пока эти обсуждения мало что дали, пишет агентство. По словам немецкого чиновника, помимо Германии, только Португалия сделала конкретное предложение направить Leopard 2 Украине в ближайшее время. Однако неизвестно, сколько машин она может передать.

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Хотя государства-члены ЕС, такие как Дания, Норвегия, Финляндия и Нидерланды, предложили отправить танки, они пока не взяли на себя четких обязательств.

Танки Leopardдля Украины – что известно

В среду правительство Германии одобрило поставку до 178 боевых танков Leopard 1. Эти танки должны поступить из старых запасов в Германии, Дании и Нидерландах.

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, к лету танков старого поколения в Украине "будет 20-25, до конца года - около 80, а в течение 2024 года - более 100 единиц".

Вместе с тем Bloomberg отмечает, что Leopard 1 будет служить скорее дополнением и возможным источником запасных частей для нынешних танков Leopard 2, которые намного быстрее и лучше вооружены и, следовательно, по мнению Германии, могут изменить правила игры в войне.

Танки Leopard 1, как и танки Leopard 2, в любом случае придут слишком поздно для военной защиты от весеннего наступления российских военных, считают эксперты. Германия слишком долго колебалась с поставкой боевых танков и, таким образом, мало помогла Украине с точки зрения политической стратегии.

На Западе считают, что следующие шесть месяцев будут критическими в российско-украинской войне и определят, пойдет ли Путин на переговоры.

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