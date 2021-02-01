Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия может быть рассмотрен в парламенте уже на этой неделе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.
Отвечая на вопрос, будет ли на этой неделе в повестке дня парламента законопроект об обороте гражданского оружия, спикер отметил:
"Законопроект есть. Он дискуссионный. В нем есть как правильные вещи, так и вещи, которые будут разделять зал ... Я думаю, что на этой неделе он все же будет вынесен в стены Верховной Рады Украины".
Разумков добавил, что речь идет о принятии пока только в первом чтении.
"Будет возможность его доработать с учетом тех предложений и замечаний, которые сегодня уже фактически звучат: и в обществе, и среди народных депутатов", - подытожил председатель ВР.
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Законопроект о легализации оружия в Украине
- 20 января Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему (№4335).
- Законопроектом, среди прочего, в Украине вводится Единый государственный реестр гражданского оружия, устанавливаются принципы его ведения.
- Также предусмотрено обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть нанесен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хранения или использования оружия.
- Законопроектом определяются запрещенные к гражданскому обороту огнестрельное оружие, боеприпасы.
- Регулируются вопросы приобретения в собственность юридическими лицами гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, наследование гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов, хранения гражданского оружия, применения гражданского огнестрельного оружия для защиты и т.п.
- Кроме того, проектом закона устанавливаются общие принципы ведения специального оборота огнестрельного оружия и боеприпасов и деятельности стрелковых тиров и стрельбищ.
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