Спикер парламента отмечает, что законопроект об обороте оружия является дискуссионным.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия может быть рассмотрен в парламенте уже на этой неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Отвечая на вопрос, будет ли на этой неделе в повестке дня парламента законопроект об обороте гражданского оружия, спикер отметил:

"Законопроект есть. Он дискуссионный. В нем есть как правильные вещи, так и вещи, которые будут разделять зал ... Я думаю, что на этой неделе он все же будет вынесен в стены Верховной Рады Украины".

Разумков добавил, что речь идет о принятии пока только в первом чтении.

"Будет возможность его доработать с учетом тех предложений и замечаний, которые сегодня уже фактически звучат: и в обществе, и среди народных депутатов", - подытожил председатель ВР.

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Законопроект о легализации оружия в Украине

20 января Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект закона об обороте гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему (№4335).

Законопроектом, среди прочего, в Украине вводится Единый государственный реестр гражданского оружия, устанавливаются принципы его ведения.

Также предусмотрено обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть нанесен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хранения или использования оружия.

Законопроектом определяются запрещенные к гражданскому обороту огнестрельное оружие, боеприпасы.

Регулируются вопросы приобретения в собственность юридическими лицами гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, наследование гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов, хранения гражданского оружия, применения гражданского огнестрельного оружия для защиты и т.п.

Кроме того, проектом закона устанавливаются общие принципы ведения специального оборота огнестрельного оружия и боеприпасов и деятельности стрелковых тиров и стрельбищ.

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Автор: Таня Поляковская