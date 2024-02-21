Черник заметил, что некоторые ракеты во время такой атаки отклонят РЭБ, еще какое-то количество может быть сбито.

Для полного уничтожения такого логистического пути российских оккупантов как незаконно построенный Крымский мост может понадобиться около сотни ракет. Такую оценку привел военный эксперт Петр Черник.

"Чтобы отправить под воду Крымский мост, нужна как та самая крылатая ракета дозвуковая до 1000 км, так и баллистика – те самые MGM140 ATACMS. По меньшей мере нужен залп 100 ракет, чтобы мост по-настоящему перестал работать. Потому что что-то отклонят РЭБ, а что-то таки могут сбить. Нет оружия, которое не сбивается", – отметил он в эфире телемарафона.

Черник подчеркнул, что во временно оккупированном Крыму также можно нанести ощутимые удары по логистике российских оккупантов с помощью относительно небольшого количества Taurus.

Видео дня

"Даже несколько ракет, которые условно на большом расстоянии в Крыму вынесут аэропорт, аэродром, пункт управления, базу с горюче-смазочными материалами, то для нас это будет очень-очень хорошо. Крым – всего-навсего с севера на юг 250 км. Буферная зона оккупации – это еще где-то 100 км, ну и чтобы самолет не попал в зону поражения вражеской ЗРК – еще до 100 км. И практически вплоть до крайних точек Крыма там можно все выносить с помощью Taurus. Они нужны", – добавил он.

В то же время Черник сказал, что большого количества этих ракет в случае их передачи Украина не получит. Он уточнил, что "немцы декларируют, что их они имеют на вооружении 125, а изготовлено в пределах 600 единиц".

"Это уникальная и фантастическая ракета, самая точная из того всего, что работает в пределах до 500 км. Если Storm Shadow и SCALP в том самом Крымском мосту смог бы сделать только дыру, то Taurus имеет такую боевую и качественную часть, что может разнести там целую секцию. Но, опять же, важно количество", – констатировал он.

Уничтожение Крымского моста

В начале февраля 2024 года командующий Военно-Морскими силами ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что незаконно построенный российскими оккупантами Крымский мост не достоит до конца года.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Крымский мост был атакован уже дважды.

Первая атака была совершена 8 октября 2022 года. Тогда на переправе прогремел взрыв, что повлекло за собой частичное обрушение автомобильных пролетов. Через некоторое время россияне мост восстановили.

17 июля 2023 года Крымский мост атаковали во второй раз. Тогда были применены морские дроны со взрывчаткой. В воду упал один пролет автомобильной части моста. На восстановление ушло несколько месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости: