Несмотря на это, украинские спецслужбы находят способы и атакуют незаконно построенный россиянами мост.

Когда РФ строила Керченский мост, она просчитывала риски украинских атак на него, считает капитан 1-го ранга запаса ВСУ, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004-2020 гг.) Андрей Рыженко. Такое мнение он озвучил в эфире FREEДОМ.

Он подчеркнул, что не смотря на организованную оккупантами защиту, украинским спецслужбам все же удается наносить удары по незаконно построеному мосту.

"Когда РФ строила Крымский мост, она, видимо, просчитывала риски того, что мы будем его атаковать. Там очень серьезная защита. Занимается этим в основном Росгвардия. Там есть надводные силы, сухопутные подразделения, авиация, вертолеты. Все транспортные средства, которые идут на мост, проверяются, все суда, которые идут под мостом, проверяются. Но наши спецслужбы подлавливают их", - сказал Рыженко.

Вместе с этим, отметил он, россияне делают выводы относительно атак, поэтому украинским силам приходится постоянно менять варианты атаки.

"Мы знаем, что были попытки атаковать этот мост и с воздуха, ракетами. На этом этапе вроде россияне сбивали какие-то ракеты, использовали аэрозольные дымы. Будем смотреть, как дальше. Действительно, эта артерия им очень важна. Она обеспечивает связь Крыма с РФ, доставку логистики военного назначения", - напоминил Рыженко.

Как сообщал УНИАН, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что Крымский мост должен быть уничтожен. Также, начальник ГУР анонсировал увеличение "бавовны" на территории оккупированного Крыма.

Украинские спецслужбы многократно атаковали мост. В итоге конструкция не может использоваться на полную мощность, поэтому оккупанты задействуют паромы.

В СБУ на этом фоне напомнили, что нормы международного права и правила ведения войны позволяют перерезать логистические пути противника.

Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки сообщало, что РФ использует генераторы дыма, подводные барьеры и системы ПВО для защиты Крымского моста.

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