Министры обороны США и РФ провели телефонный разговор.

Министры обороны США Ллойд Остин и РФ Сергей Шойгу провели телефонный разговор, во время которого обсудили столкновение российского истребителя с американским беспилотником.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сообщил на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-10"), происходившем в виртуальном формате.

В частности, Остин и Шойгу провели телефонный разговор и обсудили инцидент, который произошел 14 марта в воздушном пространстве над Черным морем.

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По словам Остина, он повторил российскому министру позицию, что США продолжат осуществлять полеты везде, где такую деятельность позволяет международное право.

Столкновение российского истребителя и американского беспиотника

14 марта американские военные заявили, что над Черным морем российский истребитель столкнулся с американским беспилотником, в результате чего Военно-воздушные силы США были вынуждены сбить свой БПЛА.

По их информации, беспилотник MQ-9 Reaper проводил "обычную операцию" в международном воздушном пространстве. Согласно заявлению Европейского командования армии США, 14 марта в 07:03 по среднеевропейскому времени два российских самолета Су-27 совершили "опасный и непрофессиональный" перехват дрона.

Один из российских самолетов ударил по винту MQ-9, в результате чего американским силам пришлось затопить собственный дрон, потому что было потеряно управление.

Командующий ВВС США генерал Джеймс Хекер отметил, что "агрессивные действия российского экипажа опасны и могут привести к просчету и непреднамеренной эскалации".

Сегодня, 15 марта, министр обороны США заявил, что Россия обязана эксплуатировать свои военные самолеты в условиях безопасности и профессионализма.

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