Корабли британского флота возглавят многонациональную оперативную группу в рамках операции на крайнем Севере.
Об этом говорится в сообщении ВМС Великобритании, пишет "Европейская правда".
Сообщается, что эта морская операция должна продемонстрировать свободу доступа и навигации в регионе.
«Фрегат типа 23 HMS Sutherland и RFA Tidespring работать вместе с эсминцем класса Arleigh Burke ВМС США USS Ross и норвежским фрегатом класса Fridtjof-Nansen HNoMS Thor Heyerdahl при поддержке датской патрульной авиации», - сказано в сообщении.
Также пресс-служба ВМС Британии информирует, что корабли будут действовать в условиях минусовых температур, чтобы еще больше углубить общее понимание сложной обстановки и одновременно способствовать поддержанию мира в регионе.
«Великобритания, США, Дания и Норвегия работают вместе, чтобы повысить нашу готовность действовать на крайнем Севере и повысить устойчивость в области, жизненно важна для интересов Великобритании», - говорится в сообщении.
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