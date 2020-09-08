Эта морская операция должна продемонстрировать свободу доступа и навигации в регионе.

Корабли британского флота возглавят многонациональную оперативную группу в рамках операции на крайнем Севере.

Об этом говорится в сообщении ВМС Великобритании, пишет "Европейская правда".

Сообщается, что эта морская операция должна продемонстрировать свободу доступа и навигации в регионе.

«Фрегат типа 23 HMS Sutherland и RFA Tidespring работать вместе с эсминцем класса Arleigh Burke ВМС США USS Ross и норвежским фрегатом класса Fridtjof-Nansen HNoMS Thor Heyerdahl при поддержке датской патрульной авиации», - сказано в сообщении.

Также пресс-служба ВМС Британии информирует, что корабли будут действовать в условиях минусовых температур, чтобы еще больше углубить общее понимание сложной обстановки и одновременно способствовать поддержанию мира в регионе.

«Великобритания, США, Дания и Норвегия работают вместе, чтобы повысить нашу готовность действовать на крайнем Севере и повысить устойчивость в области, жизненно важна для интересов Великобритании», - говорится в сообщении.

Также вас могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН