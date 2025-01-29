Влияние самолетов F-16 на ситуацию не высоко, потому что их, вероятно, менее 16 единиц.

Истребители F-16, которые предоставили Украине партнеры, работают, но говорить об их влиянии как отдельной серьезной компоненты нельзя из-за незначительного количества.

Об этом сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона. Он отметил, что официально мало информации о том как применяются F-16 из-за того, что враг за ними целенаправленно охотится.

По его словам, в первую очередь эти самолеты в Украине применяют как составляющую противовоздушной обороны. "Они эффективны и против крылатых ракет и против шахедов, которые могут сбивать из бортовой пушки", - сказал Жмайло.

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Он также сообщил, что самолеты F-16 в Украине точечно пытаются применить и против штурмовой авиации, но близость линии боевого соприкосновения заставляет это делать более осторожно. "Они (F-16- УНИАН) работают, но говорить об их влиянии как отдельной серьезной компоненты не приходится из-за того, что у нас их очень мало. Не хочу озвучивать цифры, но если доходим хотя бы до эскадрильи - это 15-16 машин, то будет очень хорошо", - подчеркнул Жмайло.

Он напомнил, что передача этих самолетов Украине растянута до 2028 года - нам пообещали 85 F-16 и этот процесс идет, но не очень быстро.

Эксперт отметил, что Украина также ожидает самолеты Mirage. "Они не такие маневренные, мощные и быстрые, как F-16, но их большое преимущество, кроме того, что они так же могут применяться как составляющая ПВО, в том, что они являются носителями Storm Shadow/SCALP, всех этих дальнобойных ракет, которые не может нести F-16. Учитывая то, что мы это оружие западного образца используем с нашими самолетами МиГ-29 и Су-27, то это будет большим усилением", - подчеркнул Жмайло.

Он напомнил, что Франция уже отказывается от этих истребителей как устаревших, но до сих пор имеет на вооружении до 20 таких машин, которые Украине очень понадобятся.

Использование F-16

Во время массированного ракетного обстрела Украины 13 декабря 2024 года один из украинских пилотов F-16 сбил 6 российских ракет за один боевой вылет. Джон Вэнэйбл, ветеран американских ВВС с 25-летним стажем, объяснил, что перехват такого количества ракет требует высокого уровня координации между всеми задействованными службами, чрезвычайной квалификации пилота, а также значительной свободы в принятии решений на низовом уровне. Последнее более характерно для западной военной доктрины и менее характерно для советско-российской доктрины.

Руководитель Министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в сказал, что французские истребители Mirage-2000 появятся в Украине уже в ближайшее время.

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