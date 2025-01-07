В КНДР заявили, что ракета пролетела 1500 километров и достигла скорости, в 12 раз превышающей скорость звука.

Северная Корея подтвердила запуск новой гиперзвуковой ракеты средней дальности, предназначенной для поражения удаленных целей в Тихом океане. Как пишет AP, ссылаясь на заявления северокорейских государственных СМИ, лидер КНДР Ким Чен Ын руководил запуском ракеты. Это был первый запуск с начала года, и он совпал с визитом в Южную Корею госсекретаря США Энтони Блинкена.

Ким описал ракету как "важнейшую веху" в достижении своих целей по созданию арсенала, на который "никто не сможет ответить". В КНДР заявили, что ракета пролетела 1500 километров и достигла скорости, в 12 раз превышающей скорость звука, прежде чем поразить морскую цель. В то же время военные Южной Кореи считают, что Северная Корея преувеличивает возможности системы, заявив, что ракета преодолела меньшее расстояние – 1100 километров.

Как отмечает AP, в прошлом году Северная Корея продемонстрировала несколько систем вооружения, которые могут быть нацелены на ее соседей и Соединенные Штаты, включая твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты, и есть опасения, что ее военный потенциал может продвинуться дальше за счет передачи технологий из России.

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В частности, в последние годы КНДР провела летные испытания различных ракет средней дальности, которые, если их усовершенствовать, могут достичь тихоокеанского военного центра США на Гуаме. В последние месяцы КНДР испытывала сочетание этих ракет с гиперзвуковыми боеголовками для повышения их выживаемости.

Ракеты КНДР

Последний запуск ракет Северная Корея совершала 5 ноября 2024 года, когда было запущено не менее семи баллистических ракет малой дальности.

Ранее КНДР заявляла, что работает над тем, чтобы перевести свои ракеты всех дальностей на твердое топливо, поскольку их не нужно будет заправлять перед запуском, они часто проще и безопаснее в эксплуатации и требуют меньше логистических усилий.

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