На фоне этого госсекретарь вспомнил об углублении связей Пхеньяна с Москвой.

Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности, которая пролетела более 1100 км на восток, прежде чем упасть в море.

Выступая на пресс-конференции несколько часов спустя, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что запуск подчеркнул важность сотрудничества между США, Южной Кореей и Японией, включая обмен данными о ракетах в режиме реального времени и проведение трехсторонних военных учений, передает Reuters.

"Сегодняшний запуск - это напоминание о том, насколько важна наша совместная работа", - сказал американский чиновник.

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Блинкен также вспомнил об углублении связей Пхеньяна с Москвой. Он сказал, что США считают, что РФ намерена поделиться космическими и спутниковыми технологиями с Северной Кореей в обмен на ее поддержку войны против Украины.

Запуски ракет Северной Кореей

Запуск 6 января был первым для Пхеньяна, начиная с 5 ноября 2024 года, когда было запущено не менее семи баллистических ракет малой дальности.

Ранее Северная Корея заявляла, что работает над тем, чтобы перевести свои ракеты всех дальностей на твердое топливо, поскольку их не нужно будет заправлять перед запуском, они часто проще и безопаснее в эксплуатации и требуют меньше логистических усилий.

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