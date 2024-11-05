В своих комментариях в ООН Ким сказал, что Hwasong-19 не оказал "ни малейшего негативного воздействия на безопасность соседних стран".

В понедельник Пхеньян заявил о своих планах по созданию ядерного оружия, когда Организация Объединенных Наций допрашивала его представителя по поводу недавнего запуска ракеты.

"Мы ускорим и не отступим от наращивания наших ядерных сил, которые могут противостоять любой угрозе со стороны враждебных государств, обладающих ядерным оружием", - заявил Ким Сон, посол Северной Кореи в ООН, на заседании Совета Безопасности, пишет Business Insider.

Он добавил, что "никогда и ни при каких обстоятельствах не будет никаких изменений в этой линии", назвав Северную Корею "ответственным государством, обладающим ядерным оружием".

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Заявление Кима прозвучало после того, как Япония сообщила, что Северная Корея выпустила по меньшей мере семь баллистических ракет малой дальности со своего восточного побережья, которые в конечном итоге упали в контролируемые Японией воды.

Запущенные накануне выборов в США ракеты были охарактеризованы Пхеньяном как ответ на недавние совместные военные учения США, Южной Кореи и Японии с участием их дальних бомбардировщиков.

Эти совместные учения стали сигналом для Северной Кореи после ее четвергового запуска того, что она назвала новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой, получившей название Hwasong-19, которая также приземлилась в Японском море.

В своих комментариях в ООН Ким сказал, что Hwasong-19 не оказал "ни малейшего негативного воздействия на безопасность соседних стран".

Совет Безопасности ООН собрался в понедельник, чтобы обсудить запуск Hwasong-19 и оказать давление на Северную Корею по вопросу нераспространения ядерного оружия, но Ким вместо этого раскритиковал встречу как "незаконную". Он сказал:

"Сегодня ядерная угроза Соединенных Штатов против КНДР уже достигла критической точки с точки зрения ее масштаба и опасного уровня".

США, в свою очередь, обвинили Россию и Китай в защите Северной Кореи.

"Огражденный от пристального внимания Москвы и Пекина за его действиями, нарушающими санкции, Пхеньян, что неудивительно, подбадривается продолжать продвигать свои незаконные программы по баллистическим ракетам и ядерному оружию массового поражения", - сказал Роберт Вуд, заместитель посла США в ООН.

Сотрудничесво РФ и КНДР

Связи Северной Кореи с Россией в последнее время оказались в центре внимания, поскольку Москва получает рабочую силу и оружие от Пхеньяна для подпитки своей войны в Украине. Южная Корея заявила ранее в этом году, что взамен Северная Корея приобретает у России продовольствие, сырье и технические знания.

Украина, США и Великобритания подсчитали, что до 10 000 северокорейских солдат могут быть включены в состав российских войск, и что по меньшей мере 8 000 вскоре могут быть развернуты на передовой.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что приток живой силы дал России важный способ продолжить наступление на Украину, где, по оценкам, Москва теряет около 1000 солдат в день.

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