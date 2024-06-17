Оккупанты продолжают атаковать почти на всех направлениях: что происходит на фронте

Российские оккупанты продолжают атаковать почти на всех направлениях участка фронта. Враг несет существенные потери.
Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook, за прошедшие сутки произошло 123 боевых столкновения. По уточненной информации, за минувшие сутки в целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 2 ракетных удара, с применением 3 ракет, 45 авиационных ударов (в частности, с применением 66 КАБов), совершил более 3500 обстрелов, в том числе 93 с применением реактивных систем залпового огня.
В то же время, как отмечается, за прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила 10 районов сосредоточения личного состава противника.
"С начала этих суток уже произошло 42 боевых столкновения. Захватчики совершили 27 ударов дронами-камикадзе и более 500 раз обстреляли позиции наших войск и мирные населенные пункты.
На Харьковском направлении враг дважды атаковал позиции подразделений Сил обороны в районе Волчанска. Боевые действия продолжаются. По уточненной информации, на данном направлении вчера россияне потеряли 175 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожено два автомобиля и единицу спецтехники агрессора. Кроме того, поражено 33 укрытия личного состава противника и склад с боеприпасами. На Купянском направлении происходит бой с оккупантами в районе Песчаного. Ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.
Также, как проинформировали в Генштабе, на Лиманском направлении враг активно атакует в районах Грековки, Макеевки и Торского. В целом продолжается семь боестолкновений. Два вражеских штурма украинских позиций продолжаются неподалеку Выемки и Раздоловки на Северском направлении. На Краматорском направлении с начала суток уже произошло два безуспешных для оккупантов боевых столкновения вблизи Клещеевки.
"За сегодня на Покровском направлении враг совершил 14 попыток вытеснить с позиций наших защитников. Одна атака в сторону Новоалександровки отбита. Продолжаются боевые действия в районах Евгеновки, Новоселовки Первой, Уманского и Новоалександровки. Возле последней враг наиболее активен. Вчера на Покровском направлении, по уточненной информации, враг понес существенные потери: 321 оккупант убит и ранен, наши воины уничтожили и повредили по одной боевой бронированной машине. Также поражено пять блиндажей оккупантов", - говорится в сводке.
Кроме того, на Кураховском направлении противник пытается прорвать нашу оборону в районах Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Четыре атаки захватчиков украинскими воинами успешно отбиты. Продолжается штурм возле Красногоровки. По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили 60 человек убитыми и ранеными, уничтожена вражеская станция РЭБ.
На Ореховском направлении агрессор безуспешно пытался вытеснить украинских воинов с занимаемых позиций в районах Роботино и Малой Токмачки.
Война в Украине - последние новости с фронта
Как сообщал УНИАН, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что в ближайшее время российские оккупанты, вероятно, будут увеличивать наступательные действия на участке Донецк - Волноваха, а именно на Угледар и Курахово.
По словам эксперта, россияне пытаются решить проблему, которая у них скоро может возникнуть. Враг сейчас достраивает железную дорогу, которая станет альтернативой Крымскому мосту, однако там есть мост, к которому ВСУ могут доставать, поэтому могут его уничтожить только РФ достроит железную дорогу и отправит на ней технику. Также полковник ВСУ в запасе заявил, что армия РФ планирует перерезать трассу, с помощью которой идет снабжение угледарского гарнизона. Для этого оккупанты активизировались в районе Старомайорского и Урожайного. На этом направлении россияне пытаются двигаться на Большую Новоселку, чтобы сразу с юга выйти на Покровск.