Оккупанты продолжают атаковать почти на всех направлениях: что происходит на фронте

Противник пытается прорвать нашу оборону, продолжаются бои.

Российские оккупанты продолжают атаковать почти на всех направлениях участка фронта. Враг несет существенные потери.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook, за прошедшие сутки произошло 123 боевых столкновения. По уточненной информации, за минувшие сутки в целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 2 ракетных удара, с применением 3 ракет, 45 авиационных ударов (в частности, с применением 66 КАБов), совершил более 3500 обстрелов, в том числе 93 с применением реактивных систем залпового огня.

В то же время, как отмечается, за прошедшие сутки авиация Сил обороны поразила 10 районов сосредоточения личного состава противника.

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"С начала этих суток уже произошло 42 боевых столкновения. Захватчики совершили 27 ударов дронами-камикадзе и более 500 раз обстреляли позиции наших войск и мирные населенные пункты.

На Харьковском направлении враг дважды атаковал позиции подразделений Сил обороны в районе Волчанска. Боевые действия продолжаются. По уточненной информации, на данном направлении вчера россияне потеряли 175 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожено два автомобиля и единицу спецтехники агрессора. Кроме того, поражено 33 укрытия личного состава противника и склад с боеприпасами. На Купянском направлении происходит бой с оккупантами в районе Песчаного. Ситуация контролируемая", - говорится в сообщении.

Также, как проинформировали в Генштабе, на Лиманском направлении враг активно атакует в районах Грековки, Макеевки и Торского. В целом продолжается семь боестолкновений. Два вражеских штурма украинских позиций продолжаются неподалеку Выемки и Раздоловки на Северском направлении. На Краматорском направлении с начала суток уже произошло два безуспешных для оккупантов боевых столкновения вблизи Клещеевки.

"За сегодня на Покровском направлении враг совершил 14 попыток вытеснить с позиций наших защитников. Одна атака в сторону Новоалександровки отбита. Продолжаются боевые действия в районах Евгеновки, Новоселовки Первой, Уманского и Новоалександровки. Возле последней враг наиболее активен. Вчера на Покровском направлении, по уточненной информации, враг понес существенные потери: 321 оккупант убит и ранен, наши воины уничтожили и повредили по одной боевой бронированной машине. Также поражено пять блиндажей оккупантов", - говорится в сводке.

Кроме того, на Кураховском направлении противник пытается прорвать нашу оборону в районах Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Четыре атаки захватчиков украинскими воинами успешно отбиты. Продолжается штурм возле Красногоровки. По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили 60 человек убитыми и ранеными, уничтожена вражеская станция РЭБ.

На Ореховском направлении агрессор безуспешно пытался вытеснить украинских воинов с занимаемых позиций в районах Роботино и Малой Токмачки.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что в ближайшее время российские оккупанты, вероятно, будут увеличивать наступательные действия на участке Донецк - Волноваха, а именно на Угледар и Курахово.

По словам эксперта, россияне пытаются решить проблему, которая у них скоро может возникнуть. Враг сейчас достраивает железную дорогу, которая станет альтернативой Крымскому мосту, однако там есть мост, к которому ВСУ могут доставать, поэтому могут его уничтожить только РФ достроит железную дорогу и отправит на ней технику. Также полковник ВСУ в запасе заявил, что армия РФ планирует перерезать трассу, с помощью которой идет снабжение угледарского гарнизона. Для этого оккупанты активизировались в районе Старомайорского и Урожайного. На этом направлении россияне пытаются двигаться на Большую Новоселку, чтобы сразу с юга выйти на Покровск.

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